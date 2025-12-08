Curazao será uno de los rivales de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, dentro del Grupo E, junto con Alemania y Costa de Marfil.

La isla caribeña logró su histórico pase al torneo y se prepara para debutar en la máxima cita del fútbol.

¿Dónde queda Curazao?

Curazao es un país constituyente del Reino de los Países Bajos, situado en el Mar Caribe frente a la costa de Venezuela.

La isla tiene una superficie de 444 km² y su capital es Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Forma parte de las Antillas Menores y sus habitantes poseen pasaporte neerlandés.

Geográficamente, al norte limita con el Mar Caribe, al sur se encuentra a 65 km de la península de Paraguaná en Venezuela, y al este se ubican Aruba y Bonaire, con las que forma las llamadas Islas ABC.

Curazao, una selección con sello europeo vs. Ecuador

La selección de Curazao se clasificó al Mundial 2026 tras imponerse en dos fases de las eliminatorias de la Concacaf, primero ganando el grupo C y luego el grupo B, superando a rivales como Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

El equipo, conocido como ‘La Familia Azul’, tiene su fortín en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, con capacidad para 15 000 espectadores.

El entrenador Dick Advocaat, neerlandés de 78 años, ha dado a la selección un enfoque europeo, aprovechando que 22 de los 25 jugadores convocados para la última fecha FIFA juegan en clubes de Europa.

Entre los referentes del equipo se encuentran Leandro Bacuna, capitán con 66 partidos y 16 goles, el portero Eloy Room y el defensor Cuco Martina.

Curazao será uno de los cuatro debutantes en el Mundial 2026, junto a Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán.