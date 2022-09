Djorkaeff Reasco marcó un golazo con Newells

La euforia del gol. Djorkaeff Reasco festeja un tanto en Newell's. Foto: Twitter @Newells

Redacción Bendito Fútbol

El delantero Djrokaeff Reasco rompió una racha de cinco meses sin anotar con Newells, por la liga argentina. El tricolor puso el segundo tanto de su equipo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El ecuatoriano arrancó como titular con el conjunto rosario al que arribó como refuerzo para este 2022. Con su tanto amplió la ventaja y puso la victoria sobre el escolta de la segunda fase de la Superliga de Argentina.

A la fecha 18, los 'leprosos' habían llegado en el puesto 16 y, con la victoria, suben hacia el puesto 12. Pese a que triunfó en la jornada anterior, el conjunto argentino no ha regularidad ni tampoco el ariete tricolor.

La primera conquista llegó gracias a un autogol de Óscar Alberto Piris a la media hora de juego. Diez minutos después del tanto, el exjugador de Liga de Quito se hizo presente y selló su conquista.



Reasco recibió la pelota en tres cuartos de cancha, a un par de metros del borde de la bomba central. Tras parar el esférico, el artillero sacó un violento remate de pierna derecha. La fuerza, dirección y parábola fueron justas para romper la valla del 'Lobo' por segunda ocasión.



Pese a que el arquero Rodrigo Rey no estaba muy adelantado y se estiró al máximo, su esfuerzo fue inútil ante el buen tiro. Con su anotación, el ecuatoriano desató la euforia de los asistentes y tuvo un desahogo ante tanto tiempo de desasosiego por la ausencia de gol.



Esta no es la primera vez que el futbolista convierte desde larga distancia y con un estilo similar. Cuando formaba parte de la 'U' se dio a conocer por esta clase de disparos.

​Necesidad de gol

La última vez que el hijo de Néicer Reasco anotó en la presente campaña fue ante Platense durante el 3 de abril de 2022. Ese, además, fue su gol inaugural con la camiseta de Newell's Old Boys.



El siguiente partido en el que podrá demostrar sus capacidades será ante Aldosivi. El encuentro se celebrará el miércoles 14 de septiembre en Mar del Plata.



El delantero formó parte de la última convocatoria de Gustavo Alfaro para los amistosos de la Tri. Pese al llamado, no disputó ninguno de los cotejos que resultaron en dos triunfos y un empate.



Para volver a estar entre los escogidos del equipo nacional necesitaba un tanto de manera urgente. Los siguientes choques de la Selección serán ante Arabia Saudita y Japón, la lista de citados aún no se ha revelado.