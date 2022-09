Moisés Caicedo, en el 11 de la semana en la Premier League

Finalizada la fecha seis de la Premier League, la organización dio a conocer a los futbolistas más destacados de la jornada. Por primera vez, el volante tricolor Moisés Caicedo, del Brighton & Hove Albion, fue incluido en el equipo de la semana.

En su más reciente partido el tricolor anotó un gol. El futbolista colaboró así en la goleada de 5-2 ante el Leicester City, colista del torneo que aún no sabe lo que es ganar.



La alineación fue hecha por el histórico futbolista británico Alan Shearer, quien también ostenta el título de máximo anotador histórico de la competición. En ella, el tricolor se ubica en la zona media en un esquema de 4-4-2.



Dentro de la zona de mediocampistas está ubicado junto a Kevin De Bruyne, Christian Eriksen y Alexis Mac Allister. El último futbolista es su compañero de equipo.



Como técnico de la fecha fue escogido Graham Potter, quien también es el estratega de los albiazules. Junto al Brentford, que obtuvo el mismo resultado en su duelo, la victoria de los de Sussex fue la más abultada de todas.



Con el triunfo, el Brighton firmó un arranque excepcional en el que solo han sido derrotado en una ocasión. En la tabla de posiciones, superados solo por el Arsenal, el Manchester City y el Tottenham, están en el cuarto puesto con 14 puntos.

