Moisés Caicedo dedicó el gol a su familia

El mediocampista Moisés Caicedo convirtió su segundo gol, con el Brighton & Hove Albion, pero este fue más especial que el primero.

‘Moi’ anotó este domingo 4 de septiembre de 2022, en la goleada de las ‘Gaviotas’ 5-2 contra Leicester Ciy. Fue su primera anotación en la temporada 22/23.



Después del cotejo, el ecuatoriano brindo sus declaraciones al Newquest Sports, un medio británico. En el dedicó su gol a su familia, que se encontraba presente en el estadio.



“Solo pensé en marcar y dedicarle a mi familia que estuvo aquí. Es la segunda vez que vienen, pero la primera vez que celebran un gol mío”, expresó el futbolista.

Fiel creyente de que los sueños si se cumplen, gracias por tanto mi Dios❤️🙏🏽

Vamos por más gaviotas 🔵⚪️



Faithful believer that dreams do come true, thank you for so much my God ❤️🙏🏽

Let's go for more seagulls🔵⚪️@OfficialBHAFC pic.twitter.com/yuQFlUTd2r