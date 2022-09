Detienen a 61 hinchas por enfrentamientos en partido de fútbol, en Paraguay

Al menos 61 personas, entre ellas varios menores de edad, fueron arrestadas en Paraguay a raíz de los choques ocurridos durante y después de un partido de fútbol entre los clubes locales Libertad y Olimpia, que el árbitro suspendió en medio de la violencia en las gradas, confirmaron este 8 de septiembre las autoridades.

El fiscal de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia, Ángel Ramírez confirmó a radios locales que los menores de edad retenidos ya han sido entregados a sus padres.

Una fuente de esa unidad dijo a Efe que entre siete y nueve menores de 18 años fueron arrestados.

Ramírez aseguró que está recabando evidencias a través de las cámaras de circuito cerrado instaladas alrededor del estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, para formular imputaciones individuales.

Entre otros, indicó que los involucrados pueden enfrentar una acusación por violar el artículo 15 de la ley de no violencia en los estadios, que prevé una pena privativa de libertad de seis a doce meses, así como la prohibición de ingresar a los espacios deportivos por un término de tres a cinco años.

También pueden ser acusados de perturbación a la paz pública, que contempla una pena de hasta cinco años de cárcel.

🇵🇾Olimpia vs Libertad in the Copa Paraguay was abandoned after home fans rioted with their side 4-0 down.



They also chanted for the extradition of former Libertad and Paraguayan president Horacio Cartes after USA designated him 'significantly corrupt'.pic.twitter.com/WGj2A6sS2t