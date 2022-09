La emotiva llegada de Richard Carapaz y Carlos Rodríguez en la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se está despidiendo del Ineos Grenadiers por todo lo alto. Este 8 de septiembre del 2022, en la etapa 18 de la Vuelta a España, el carchense se metió en la fuga del día, se colocó líder de la montaña y como si eso no fuera suficiente volvió a sacrificar la opción de ganar una etapa para colaborar con su compañero Carlos Rodríguez.

Fue una jornada redonda para el tricolor que fue otra vez gran protagonista, en la que será su última gran vuelta con el Ineos. La 'Locomotora' militará en el EF Education desde el 2023.

'Richie' llegó a esta edición 77 de la Vuelta a España como líder del Ineos Grenadiers, pero al perder tiempo en la primera semana de carrera pasó a realizar otro rol en favor de su compañero Carlos Rodríguez, el mejor ubicado del equipo en la clasificación general.

Al estar alejado de las primeras posiciones, Carapaz también pudo meterse en fugas y así ganar de manera brillante las etapas 12 y 14 de la presente edición de la ronda española.

Como ocurrió en la jornada 15, este día el ecuatoriano volvió a sacrificar su opción de disputar el triunfo de la etapa para ayudar a su compañero de equipo.

En los kilómetros finales de la etapa 18 'Richie' bajó el ritmo, dejó que los hombres de la fuga y del grupo de favoritos lo pasaran, para él conectar con el joven español que estaba perdiendo tiempo y así ayudarlo. Al final, Carapaz cruzó la meta en el puesto 16 de esta jornada y Rodríguez lo hizo atrás.

La ayuda de Carapaz en ese puerto final fue determinante para que el español no perdiera más tiempo en la general. En este día Rodríguez sufrió una caída, precisamente con el australiano Jay Vine que tuvo que abandonar la carrera.

La organización de la Vuelta a España publicó las imágenes de lo que ocurrió luego de cruzar la meta. En el video se observa como Carapaz consuela a su compañero, extenuado tras la dura etapa de montaña que ganó el belga Remco Evenepoel.

Al final, siempre los dos en bicicleta, el español alcanza a poner su mano sobre el hombro del ecuatoriano en señal de agradecimiento.

A helping hand 🤝



Selfless teamwork from the guys today as @RichardCarapazM helps @_rccarlos over the line #LaVuelta22



📽️ @lavuelta pic.twitter.com/kC9uLfryYr