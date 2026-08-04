Delfín denuncia perjuicio arbitral y agresión policial en Quito

Los jugadores y el cuerpo técnico de Delfín SC protagonizaron un incidente con la Policía Nacional y reclamaron el trabajo del equipo arbitral la noche del lunes 3 de agosto de 2026 en el estadio Rodrigo Paz luego de perder 2-1 con Liga de Quito por la fecha 23 de la Liga Pro.

Delfín se fue de Quito con reclamos

Hasta el minuto 88, Delfín SC daba la sorpresa y derrotaba 0-1 a Liga de Quito en el Rodrigo Paz gracias al tanto del mediocentro Thiago Ozaeta (76‘), que silenció el escenario ubicado en el norte de la capital de Ecuador.

A los 89’ y 90+9‘, Michael Estrada anotó un doblete para firmar el definitivo 2-1 con el que Liga se llevó los tres puntos, para molestia del cuerpo técnico y jugadores de Delfín, que se fueron en contra del árbitro Lenin Quiñónez.

Desde el momento del gol y al cierre del partido, Juan Carlos León, entrenador del equipo manabita, y sus jugadores reclamaron airadamente por considerar que su accionar incidió en el resultado final al no permitir los cambios planificados antes de la segunda anotación.

La Policía Nacional se puso alrededor de Quiñónez y sus compañeros mientras León y los suyos seguían con los reclamos. En ese momento, un uniformado roció con gas pimienta directamente a los ojos del entrenador ecuatoriano y de dos jugadores.

Los afectados fueron atendidos inmediatamente en el césped del Rodrigo Paz por integrantes de la Cruz Roja. Una imagen captada muestra cómo el ’Pechón‘ León es acompañado por Deyverson, jugador de LDU, hacia los camerinos.

Protestamos enérgicamente contra el pésimo arbitraje que, con sus erradas decisiones, derivó en la desproporcionada violencia hacia nuestra delegación.



El fútbol exige justicia y respeto. ¡No permitiremos que errores arbitrales pongan en riesgo la integridad de nuestro equipo! pic.twitter.com/QJE8hlajeE — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) August 4, 2026

León se sintió ’despojado‘ en Quito

“Lo de esta noche es lamentable. Trabajamos día a día para intentar competir en buena lid. No saben el esfuerzo que la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores hacen para estar aquí”, empezó diciendo el esmeraldeño en la rueda de prensa posterior al juego.

“No es justo que un arbitraje sabotee un partido. Me siento perjudicado; el árbitro no quiso hacer el cambio, me lo dijo directamente, y obvio que termina incidiendo en el resultado”, enfatizó ante los medios de comunicación.

Lamentó el accionar de la Policía Nacional, que roció gas pimienta “sin necesidad de hacerlo” directamente a sus ojos y a los de dos de sus jugadores, quienes en la zona mixta mostraron las secuelas que este químico dejó en su rostro.

“Estamos reclamándole al árbitro y viene el policía y nos rocía el gas. Miren cómo tengo la cara”, mencionó el jugador argentino Franco Perinciolo antes de abordar el bus que los esperaba en el parqueadero del estadio del ’Rey de Copas‘.

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