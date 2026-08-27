¿Cuándo debutará Damián Díaz? Trobbiani, DT de Barcelona SC, habló sobre el regreso del ‘Kitu’

El regreso de Damián Díaz a Barcelona Sporting Club ya es una realidad. El ‘Kitu’ fue anunciado oficialmente como refuerzo la noche del miércoles 26 de agosto y ahora la expectativa de los hinchas se centra en una pregunta: ¿cuándo volverá a jugar con la camiseta amarilla?

La espera podría terminar este mismo fin de semana. Pablo Trobbiani, entrenador del conjunto torero, confirmó este jueves 27 de agosto que Díaz se entrenó con normalidad y que está considerado para el partido ante Manta FC, por la Liga Pro.

De esta manera, el histórico mediocampista podría disputar el sábado 29 de agosto sus primeros minutos en su tercera etapa con Barcelona SC.

¿Cuándo podría debutar Damián Díaz con Barcelona SC?

Durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Manta FC, Trobbiani se refirió al estado físico de Díaz, quien llegó al club después de superar una lesión muscular sufrida durante su etapa en Guayaquil City.

El entrenador confirmó que el futbolista trabajó a la par de sus compañeros y que existe la posibilidad de incluirlo en la convocatoria.

“Sabemos que venía de un pequeño desgarro, pero hoy entrenó con normalidad. Nos va a dar mucho, experiencia desde el lugar que le toque. Lo he visto bien, está considerado. Primero tengo que comunicarles la lista a mis jugadores”.

Las declaraciones abren la puerta para que el tercer debut del ‘Kitu’ se produzca este sábado 29 de agosto, cuando Barcelona SC visite a Manta FC en el estadio Jocay.

El plantel amarillo tiene previsto viajar a Manta este viernes 28 de agosto.

Sin embargo, su presencia todavía no está confirmada, ya que Trobbiani deberá definir primero la lista de convocados.

Damián Díaz podría jugar junto a Tomás Martínez

Una de las incógnitas que genera el regreso del ‘Kitu’ es cómo encajará dentro del mediocampo de Barcelona SC, especialmente por la presencia de futbolistas con características similares como Tomás Martínez.

Trobbiani, sin embargo, aseguró que no tendría problemas en utilizar a ambos al mismo tiempo.

“Para mí, los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos. Damián Díaz tiene visión de juego, toque y una técnica exquisita. Tomás Martínez también, al igual que García. Si en algún momento decido ponerlos juntos, lo haré porque me gustan los jugadores de buen pie”.

De esta manera, el entrenador dejó abierta la posibilidad de juntar a varios de sus futbolistas más técnicos durante la recta final de la temporada.

El regreso del ‘Kitu’ se comenzó a gestionar semanas atrás

Trobbiani también reveló que la vuelta de Damián Díaz no fue una decisión de último momento.

Según explicó, Miguel Montalvo, presidente de Barcelona SC, le consultó aproximadamente dos semanas atrás sobre la posibilidad de incorporar nuevamente al histórico mediocampista.

“Hace dos semanas el presidente Miguel Montalvo me escribió y me preguntó si podía volver el ‘Kitu‘. Le dije que futbolísticamente nos iba a venir muy bien por su experiencia. Desde entonces venimos hablando y considero que será un aporte muy importante para nosotros“.

El visto bueno del cuerpo técnico permitió avanzar en las conversaciones hasta concretar el regreso del futbolista para su tercera etapa con el club.

¿Cuándo será presentado Damián Díaz?

Aunque Barcelona SC ya oficializó su incorporación y Díaz incluso trabaja con el primer equipo, todavía resta su presentación ante los medios.

El jefe de prensa del club, Luigi Macchiavello, informó que la presentación se realizará el próximo lunes 31 de agosto, cuando Barcelona SC dará más detalles sobre el regreso de uno de sus máximos ídolos.