Estos son los convocados de Ecuador para los amistosos antes del Mundial

La FEF anunció los convocados para los partidos amistosos del mes de junio. Foto: Twitter La Tri

Andrés Ávila (D)

La selección ecuatoriana reveló este sábado 28 de mayo, los convocados de Gustavo Alfaro, que disputaran los amistosos programados para el mes de junio.



A pocos meses de que arranque el Mundial de Catar 2022, la Tri decidió disputar tres partidos en Estados Unidos como medida de preparación.



Los rivales a enfrentar serán México, Nigeria y Cabo Verde. Aunque Malí estuvo confirmado de forma inicial, el duelo se canceló.



En la lista del argentino figuran nombres que formaron parte del proceso eliminatorio y colaboraron con la clasificación. Asimismo, se encuentran jugadores que tendrán la oportunidad de impresionar a Alfaro y buscar hacerse un lugar en el combinado nacional.



Arqueros

Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez.



Defensas

Piero Hincapié, Félix Torres, Byron Castillo, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Jackson Prozo, Angelo Preciado.



Volantes

Alexander Alvarado, Dixon Arroyo, Moisés Caicedo, José Cifuentes, Alan Franco, Romario Ibarra, Ángel Mena, Jhegson Méndez, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento



Delanteros

Michael Estrada, Leonardo Campana, Djorkaef Reasco, Énner Valencia



Los partidos de la Tri

Ecuador vs. Nigeria.

Fecha: Jueves 2 de junio de 2022.

Hora: 19:30.

Estadio: Estadio Red Bull Arena de New Jersey.



Ecuador vs. México.

Fecha: Domingo 5 de junio de 2022.

Hora: 18:30.

Estadio: Soccer Field de Chicago.



Ecuador vs. Cabo Verde.

Fecha: Sábado 11 de junio de 2022.

Hora: 18:30.

Estadio: Drive Pink de Miami