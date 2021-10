COE analizará informes de incidentes en partidos de fútbol

Redacción Bendito Fútbol

Juan Zapata, presidente del COE Nacional, fue contundente. El regreso de los hinchas a los estadios para la siguiente fecha estará en análisis tras lo sucedido en el Capwell.



Los informes serán analizados por los 30 integrantes del COE Nacional en la plenaria. Ahí se tomarán decisiones sobre las cuatro fechas que quedan por disputarse en el torneo nacional y la presencia de los aficionados en esos compromisos.



“El día de hoy (lunes 25 de octubre) nos presentarán los informes y mañana analizaremos todos los de esta fecha, no solo del Clásico del Astillero”, aseguró Zapata en Mach Deportes.



El Presidente de este organismo aseguró que hay preocupación de las autoridades sanitarias. El funcionario habló con la ministra de Salud, Ximena Garzón, sobre lo sucedido en el Capwell, donde no se habría respetado el aforo del 50%, ni otros aspectos caves del protocolo de bioseguridad.



“Ayer hablé con la Ministra de Salud y está muy preocupada y molesta; esperemos esto no produzca un rebrote”, expuso Zapata.



Sobre lo sucedido el domingo, antes, durante y después del juego entre Emelec y Barcelona, el Presidente del COE aseguró haber quedado con un mal sabor y molestia por la falta de control.



“Me queda ese sabor amargo y sí molesta que por ese tipo de personas se tenga que analizar otros temas”, dijo.