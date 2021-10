MSP: ‘No se cumplió con aforo en el Capwell’

Valeria Heredia (I)

No se permitió la entrada del personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) al estadio George Capwell, en Guayaquil, para el control de los carné de vacunación contra covid-19 ni pruebas de diagnóstico PCR. Tampoco se cumplió con el aforo permitido.

Lo explicó la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien se refirió al partido Emelec vs. Barcelona. Este se desarrolló la tarde del domingo 24 de octubre del 2021

Antes de su inicio hubo enfrentamientos entre hinchas, en los exteriores del estadio. Además, no se cumplieron con los lineamientos establecidos por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, para la reapertura de estos eventos deportivos.

En una entrevista desarrollada este lunes 25 de octubre del 2021, en radio Sucesos, Garzón se lamentó por lo ocurrido. “Lastimosamente no se siguieron los lineamientos que en la mesa dos del COE hemos determinado para iniciar con los partidos de fútbol, junto con la Liga Pro. La Liga Pro trató de implementarlos, pero lastimosamente el club (Emelec) no colaboró. No dejó entrar al personal del MSP para que haga los controles de carnés y PCR”.

Ante estos hechos, Garzón señaló que “vamos a tratar este suceso en el COE, para determinar las medidas que vamos a tomar… Cualquier evento de este tipo puede ser causa de un brote (de covid-19)”.

Consultada sobre si se cumplieron o no con los aforos, la ministra de Salud comentó que no. “De lo que me reportaron verbalmente no se cumplió con el aforo permitido”.

Desde el pasado miércoles 20 de octubre del 2021, el COE aprobó por unanimidad que todos los estadios del país podrán recibir al público a partir de este 22 de octubre de 2021. Lo podrán hacer con un aforo del 50%.

La presencia de aficionados se suspendió en marzo de 2020, a causa de la pandemia del covid-19. La restricción duró 586 días, hasta el pasado 14 de octubre, cuando el Capwell recibió a cerca de 10 000 hinchas.