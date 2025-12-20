Sudamericana 2026: Ecuador definió a sus cuatro clasificados

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La última fecha de la liguilla por la clasificación a Copa Sudamericana se jugó y dejó a Deportivo Cuenca y Macará como clasificados al torneo internacional. Antes, Orense y Libertad ya habían ingresado desde la liguilla por el título.

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Para definir a los dos últimos clasificados a la Copa Sudamericana 2026, aún con cuatro equipos en disputa dentro del segundo hexagonal, la Liga Profesional fijó un horario unificado para los cotejos de los involucrados. A partir de las 16:30, Deportivo Cuenca se enfrentó a Emelec y Aucas a Macará durante este sábado 20 de diciembre del 2025.

Salvo por la escuadra celeste, que lideraba la liguilla con 59 puntos, todos necesitaban ganar para clasificarse. Los orientales contaban con 58 unidades, los morlacos y con 56 y los eléctricos con 55. Solamente Delfín y El Nacional, que no jugaron entre sí por el descenso administrativo de los criollos, ya no contaban con posibilidades.

En su partido ante Emelec, el ‘Expreso Austral’ se impuso por un marcador de 5-1 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Un doblete de Alejandro Tobar, y otros tantos de Stalin Morocho, Nicolás Leguizamón y Jeremy Chacón pusieron el le dieron la clasificación al cuadro cuencano.

En simultáneo, Macará ganó como visitante en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. En los tiempos de descuento, Gastón Blanc anotó un tanto desde fuera del área, Jordan Mohor se le sumó instantes después y el equipo guaytambo se metió en el torneo internacional.

Orense y Libertad clasificaron desde la liguilla por el título

Antes de que jueguen los equipos del segundo hexagonal, Orense y Libertad ya se había clasificado. Si bien aseguraron un torneo internacional apenas entraron a la liguilla por el título, en esta también se definirían los clasificados a la Copa Libertadores.

Dado que los tres primeros de ese grupo ya les son inalcanzables y que Universidad Católica ganó la Copa Ecuador, machaleños y lojanos quedaron fijos en la Copa Sudamericana. Únicamente les resta definir en qué lugar de la tabla terminen.

En la última fecha del primer hexagonal, ambos se enfrentarán entre sí el domingo 21 de diciembre a las 16:30. Orense cuenta con 55 puntos y Libertad con 56.

Faltan definir los cupos de la Copa Libertadores

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026 también se conocen. Pese a ello, resta por definir las fases a las que irá cada uno de estos.

Al haberse coronado campeón Independiente del Valle irá directo a grupos, mientras que Universidad Católica empezará desde la primera fase previa al haber ganado la Copa Ecuador y ya no poder alcanzar a los tres primeros de la liguilla por el título. El cupo restante para grupos y el de la segundo fase es el que aún queda por definir.

Liga de Quito y Barcelona SC son los equipos que pelean por el cupo directo a Copa Libertadores. Los albos se enfrentarán a Universidad Católica y los toreros a Independiente del Valle durante la misma fecha y horario que Orense ante Libertad.

Información adicional: El torneo ecuatoriano