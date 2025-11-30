Chelsea y Arsenal protagonizan este domingo 30 de noviembre el partido más atractivo de la jornada 13 de la Premier League.
El encuentro se disputará en Stamford Bridge desde las 11:30 (hora de Ecuador) y tendrá un condimento especial para el fútbol ecuatoriano: el primer enfrentamiento oficial entre Moisés Caicedo y Piero Hincapié.
Ambos futbolistas, compañeros en la Selección de Ecuador y formados en la cantera de Independiente del Valle, llegarán como protagonistas a este esperado duelo.
Moisés Caicedo, consolidado como referente del Chelsea y uno de los mediocampistas más completos de la Premier, será titular en el esquema de Enzo Maresca.
Del otro lado, Piero Hincapié, quien llegó esta temporada al Arsenal procedente del Bayer Leverkusen, también se ganó un lugar en la oncena de Mikel Arteta tras varias actuaciones sólidas.
Si bien se enfrentaron en la pretemporada, cuando Piero aún estaba en el Bayer Leverkusen, esta será la primera vez que se midan en un partido oficial de clubes, aumentando la expectativa entre la afición ecuatoriana.
¿Qué está en juego?
El Arsenal llega como uno de los mejores equipos de la temporada. Es líder tanto de la Premier League como de la Champions League, con 29 puntos producto de nueve victorias, dos empates y una sola derrota. Además, ostenta la mejor defensa del campeonato.
El Chelsea, por su parte, ocupa el cuarto lugar con 23 puntos tras siete triunfos, dos empates y tres derrotas.
Un triunfo ante su rival londinense lo acercaría a la cima y le permitiría presionar directamente al equipo de Arteta.
Alineaciones
Alineación Chelsea
Arquero: Robert Sánchez.
Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella.
Mediocampistas: Reece James, Enzo Fernández y Moisés Caicedo.
Delanteros: Estevao, Joao Pedro y Pedro Neto.
Alineación Arsenal
Arquero: David Raya.
Defensas: Juriën Timber, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié y Riccardo Calafiori.
Mediocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi y Declan Rice.
Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino y Gabriel Martinelli.
-
Minuto 1
Arranca el partido entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge. Los dos ecuatorianos están en cancha.
-
Minuto 5
Arranque muy intenso en Londres. Mucho contacto e intensidad entre ambas escuadras, y ya llegó la primera tarjeta del partido: Zubimendi, del Arsenal, fue amonestado.
-
Minuto 10
Partido muy trabado y brusco. Ahora el Chelsea recibe su primera amonestación: Marcos Cucurella. Ningún equipo logra sacarse ventaja.
-
Minuto 12
¡ROBERT SÁNCHEZ! El golero del Chelsea evitó el primero del Arsenal tras un remate de Bukayo Saka.
-
Minuto 17
¡ESTEVAO! El atacante del Chelsea tuvo el gol en sus pies, pero el balón le rebotó y terminó enviándolo por encima del travesaño.
-
Minuto 25
El Chelsea está mucho más activo e intenso en estos momentos. Presiona alto con Moisés Caicedo como principal hombre y busca constantemente a Estevao por el sector derecho para generar peligro.
-
Minuto 30
Piero Hincapié falló en el retroceso para cortar la jugada y Joao Pedro desperdició una oportunidad única de abrir el marcador.
-
Minuto 37
¡ROJA PARA MOISÉS CAICEDO! El Chelsea se queda con 10 por una dura falta del ecuatoriano sobre Mikel Merino, acción que fue revisada en el VAR.
-
Minuto 40
Ahora Piero Hincapié resultó amonestado por una falta sobre Trevoh Chalobah
-
Minuto 45
Atajadón de Sánchez. El golero español se estiró al máximo para mantener la portería del Chelsea en cero.
-
Minuto 45+5'
Se acaba el primer tiempo en Stamford Bridge. Igualdad sin goles, pero Chelsea está con 10 hombres por la expulsión de Moisés Caicedo.
-
Minuto 46
Inicia la segunda mitad en Londres.
-
Minuto 47
¡GOOOOOOOOOL del Chelsea! Trevoh Chalobah anotó de cabeza y los ‘Blues’ ganan 1-0.