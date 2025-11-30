Chelsea y Arsenal protagonizan este domingo 30 de noviembre el partido más atractivo de la jornada 13 de la Premier League.

El encuentro se disputará en Stamford Bridge desde las 11:30 (hora de Ecuador) y tendrá un condimento especial para el fútbol ecuatoriano: el primer enfrentamiento oficial entre Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Más noticias:

Ambos futbolistas, compañeros en la Selección de Ecuador y formados en la cantera de Independiente del Valle, llegarán como protagonistas a este esperado duelo.

Moisés Caicedo, consolidado como referente del Chelsea y uno de los mediocampistas más completos de la Premier, será titular en el esquema de Enzo Maresca.

Del otro lado, Piero Hincapié, quien llegó esta temporada al Arsenal procedente del Bayer Leverkusen, también se ganó un lugar en la oncena de Mikel Arteta tras varias actuaciones sólidas.

Si bien se enfrentaron en la pretemporada, cuando Piero aún estaba en el Bayer Leverkusen, esta será la primera vez que se midan en un partido oficial de clubes, aumentando la expectativa entre la afición ecuatoriana.

¿Qué está en juego?

El Arsenal llega como uno de los mejores equipos de la temporada. Es líder tanto de la Premier League como de la Champions League, con 29 puntos producto de nueve victorias, dos empates y una sola derrota. Además, ostenta la mejor defensa del campeonato.

El Chelsea, por su parte, ocupa el cuarto lugar con 23 puntos tras siete triunfos, dos empates y tres derrotas.

Un triunfo ante su rival londinense lo acercaría a la cima y le permitiría presionar directamente al equipo de Arteta.

Te puede interesar: Hinchas del Arsenal y Chelsea discuten quién debe ser el capitán de Ecuador entre Moisés Caicedo y Piero Hincapié

Alineaciones

Alineación Chelsea

Arquero: Robert Sánchez.

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella.

Mediocampistas: Reece James, Enzo Fernández y Moisés Caicedo.

Delanteros: Estevao, Joao Pedro y Pedro Neto.

Alineación Arsenal

Arquero: David Raya.

Defensas: Juriën Timber, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié y Riccardo Calafiori.

Mediocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi y Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino y Gabriel Martinelli.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Hincapie partners Mosquera

💪 Calafiori in at left-back

⚡️ Martinelli on the wing



Leave it all out there, Gunners! 👊 — Arsenal (@Arsenal) November 30, 2025