El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26 desarrollado este jueves 28 de agosto dejó emparejamientos que prometen emoción, intensidad y un calendario cargado de desafíos para los equipos donde juegan jugadores ecuatorianos.

Moisés Caicedo con el Chelsea, Willian Pacho con el PSG, Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen, Joel Ordóñez con el Brujas y Kevin Rodríguez con el Unión SG son los jugadores de Ecuador en la Champions League. Se puede sumar Nilson Angulo por el interés que existe desde el Sporting de Lisboa.

La Champions League tendrá partidos entre ecuatorianos

Moisés Caicedo y el Chelsea tendrán un grupo complicado con rivales como Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, PAFOS y Qarabağ.

Por su parte, Willian Pacho con el PSG compartirá grupo con Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic.

La presencia del Leverkusen, donde juega otro ecuatoriano, y del Sporting de Lisboa, que interesa a Nilson Angulo, añade un atractivo extra a la fase de grupos.

Joel Ordóñez, con el Brujas, enfrentará un grupo que combina históricos y equipos de gran jerarquía como el Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting de Lisboa, Mónaco y Kairat.

La posibilidad de medirse al Arsenal es particularmente llamativa, dado que Piero Hincapié, actualmente en Leverkusen, podría reforzar a los gunners en este mercado de verano, sumando un condimento extra a estos duelos europeos.

En el caso de Piero Hincapié, su actual equipo, Leverkusen, quedó en un grupo desafiante con Manchester City, PSG, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhague.

Finalmente, Kevin Rodríguez con el Unión SG se medirá ante Inter, Bayern Múnich, Atalanta, Atlético de Madrid, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.

El Sporting de Lisboa se ubica en un grupo con PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Kairat y Athletic, y sigue mostrando interés por el joven ecuatoriano Nilson Angulo, cuyo rendimiento en el Anderlecht de Bélgica ha llamado la atención de los gigantes europeos.

El Arsenal, con opción de incorporar a Hincapié, quedó en un grupo con Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat y Athletic.

Cuadro de grupos y rivales

Equipo / Jugador Rivales Chelsea (Moisés Caicedo) Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, PAFOS, Qarabağ PSG (Willian Pacho) Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle, Athletic Leverkusen (Piero Hincapié) Manchester City, PSG, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhague Brujas (Joel Ordóñez) Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting de Lisboa, Mónaco, Kairat Unión SG (Kevin Rodríguez) Inter, Bayern Múnich, Atalanta, Atlético de Madrid, Marsella, PSV, Newcastle, Galatasaray Arsenal Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olimpiacos, Slavia Praga, Kairat, Athletic Sporting de Lisboa PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marsella, Nápoles, Kairat, Athletic

