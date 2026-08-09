César Farías dejará Barcelona SC tras una temporada para el olvido

César Farías y Barcelona SC están muy cerca de separar sus caminos. Tras la derrota 2-1 frente a Macará, la noche del sábado 8 de agosto en el estadio Monumental, el ciclo del entrenador venezolano parece haber llegado a su final.

Aunque el club aún no ha hecho oficial su salida, diversas fuentes cercanas a la institución aseguran que las negociaciones para rescindir su contrato ya están en marcha.

La derrota ante Macará terminó por agotar la paciencia de la dirigencia y de la afición, luego de una temporada en la que el equipo quedó lejos de cumplir sus principales objetivos deportivos.

César Farías deja Barcelona SC

A falta del anuncio oficial por parte de Barcelona SC, todo apunta a que César Farías dejará de ser el director técnico del cuadro torero.

La información fue revelada por el periodista argentino César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, quien aseguró que ambas partes ya negocian los términos de la rescisión del contrato.

De acuerdo con el reporte, las conversaciones continuarán este lunes 10 de agosto para cerrar la desvinculación del estratega venezolano.

Farías tenía contrato vigente con Barcelona SC hasta diciembre de 2026, por lo que el club deberá acordar las condiciones económicas para poner fin al vínculo.

¿Cómo deja César Farías a Barcelona SC?

La campaña del conjunto amarillo estuvo marcada por varios golpes deportivos.

En la Copa Libertadores, Barcelona SC quedó eliminado en la fase de grupos, uno de los principales objetivos del año.

En la Liga Pro, el equipo quedó muy rezagado en la tabla de posiciones y sus opciones de pelear por el título son mínimas, a pesar de que aún resta una parte importante del campeonato.

Además, en la Copa Ecuador, el club espera la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras la denuncia por una presunta alineación indebida en el duelo de octavos de final frente a Liga de Portoviejo, situación que incluso podría dejarlo eliminado en el escritorio.

Los números de César Farías en Barcelona SC

Farías asumió la dirección técnica de Barcelona SC al inicio de la temporada 2026.

Desde entonces dirigió 36 partidos oficiales entre Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Ecuador.

Su balance fue de:

14 victorias

9 empates

13 derrotas

Estos resultados representan un 50 % de rendimiento, un registro que terminó siendo insuficiente para un equipo que inició el año con la obligación de luchar por todos los títulos.

Ahora, Barcelona SC deberá buscar un nuevo entrenador para intentar cambiar el rumbo de una temporada que, hasta el momento, ha estado muy por debajo de las expectativas de la institución y de su hinchada.