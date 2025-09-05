El campeonato ecuatoriano entra en una breve pausa debido a la Fecha FIFA y a los últimos partidos de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Con apenas tres fechas por disputarse en la primera etapa, la reanudación será el próximo viernes 12 de septiembre, y la jornada estará marcada por la disputa del Clásico del Astillero.
De momento, el único club con boleto asegurado al hexagonal final es Independiente del Valle, líder en solitario y gran candidato al título con 59 puntos. Detrás aparecen Barcelona SC con 47 unidades y Liga de Quito con 45, ambos todavía luchando por consolidar su lugar entre los seis mejores.
La agenda de la fecha 28
La jornada 28 se abrirá el viernes 12 de septiembre a las 19:00, cuando Liga de Quito visite a Libertad, uno de los equipos revelación del campeonato.
El sábado 13 de septiembre, Independiente del Valle recibirá a Vinotinto, buscando mantener su amplia ventaja en la tabla.
El plato fuerte llegará el domingo 14 de septiembre a las 17:30, con el Clásico del Astillero en el estadio George Capwell: Emelec vs. Barcelona SC, un duelo que podría ser decisivo en la lucha por el hexagonal.
Ecuador, antesala del regreso del torneo nacional
Antes del reinicio del campeonato, la atención estará puesta en la Selección de Ecuador, que disputará su último partido de Eliminatorias.
El encuentro será el martes 9 de septiembre a las 18:00, en el estadio Monumental de Guayaquil, frente a la campeona del mundo, Argentina, que no contará con Lionel Messi.
Eliminatorias Sudamericanas
Martes 9 de septiembre
18:00 Ecuador vs. Argentina – Estadio: Monumental de Guayaquil
18:30 Chile vs. Uruguay – Estadio: Nacional Julio Martínez, Bolivia vs. Brasil – Estadio: Municipal de El Alto, Venezuela vs. Colombia – Estadio: Monumental de Maturín y Perú vs. Paraguay – Estadio: Nacional de Lima
Calendario de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano de fútbol
Viernes 12 de septiembre
19:00 Libertad FC vs. Liga de Quito – Estadio: Reina del Cisne
Sábado 13 de septiembre
14:00 Independiente del Valle vs. Vinotinto – Estadio: de IDV
16:30 Universidad Católica vs. Delfín – Estadio: Olímpico Atahualpa
19:00 Orense vs. Mushuc Runa – Estadio: 9 de Mayo
Domingo 14 de septiembre
11:45 El Nacional vs. Macará – Estadio: Olímpico Atahualpa
14:00 Técnico Universitario vs. Emelec – Estadio: Bellavista
17:30 Emelec vs. Barcelona SC – Estadio: George Capwell
Lunes 15 de septiembre
16:00 Manta vs. Aucas – Estadio: Jocay
