El campeonato ecuatoriano entra en una breve pausa debido a la Fecha FIFA y a los últimos partidos de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con apenas tres fechas por disputarse en la primera etapa, la reanudación será el próximo viernes 12 de septiembre, y la jornada estará marcada por la disputa del Clásico del Astillero.

De momento, el único club con boleto asegurado al hexagonal final es Independiente del Valle, líder en solitario y gran candidato al título con 59 puntos. Detrás aparecen Barcelona SC con 47 unidades y Liga de Quito con 45, ambos todavía luchando por consolidar su lugar entre los seis mejores.

La agenda de la fecha 28

La jornada 28 se abrirá el viernes 12 de septiembre a las 19:00, cuando Liga de Quito visite a Libertad, uno de los equipos revelación del campeonato.

El sábado 13 de septiembre, Independiente del Valle recibirá a Vinotinto, buscando mantener su amplia ventaja en la tabla.

El plato fuerte llegará el domingo 14 de septiembre a las 17:30, con el Clásico del Astillero en el estadio George Capwell: Emelec vs. Barcelona SC, un duelo que podría ser decisivo en la lucha por el hexagonal.

Ecuador, antesala del regreso del torneo nacional

Antes del reinicio del campeonato, la atención estará puesta en la Selección de Ecuador, que disputará su último partido de Eliminatorias.

El encuentro será el martes 9 de septiembre a las 18:00, en el estadio Monumental de Guayaquil, frente a la campeona del mundo, Argentina, que no contará con Lionel Messi.

Eliminatorias Sudamericanas

Martes 9 de septiembre

18:00 Ecuador vs. Argentina – Estadio: Monumental de Guayaquil

18:30 Chile vs. Uruguay – Estadio: Nacional Julio Martínez, Bolivia vs. Brasil – Estadio: Municipal de El Alto, Venezuela vs. Colombia – Estadio: Monumental de Maturín y Perú vs. Paraguay – Estadio: Nacional de Lima

Calendario de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Viernes 12 de septiembre

19:00 Libertad FC vs. Liga de Quito – Estadio: Reina del Cisne

Sábado 13 de septiembre

14:00 Independiente del Valle vs. Vinotinto – Estadio: de IDV

16:30 Universidad Católica vs. Delfín – Estadio: Olímpico Atahualpa

19:00 Orense vs. Mushuc Runa – Estadio: 9 de Mayo

Domingo 14 de septiembre

11:45 El Nacional vs. Macará – Estadio: Olímpico Atahualpa

14:00 Técnico Universitario vs. Emelec – Estadio: Bellavista

17:30 Emelec vs. Barcelona SC – Estadio: George Capwell

Lunes 15 de septiembre

16:00 Manta vs. Aucas – Estadio: Jocay

