Estos camerinos ‘se rompieron’ en el Mundial

El Mundial 2026 terminó el 19 de julio con España como campeona, pero también dejó selecciones que se resquebrajaron durante su trajín. Roces entre compañeros, con directores técnicos y a nivel interno también protagonizaron el certamen.

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Francia en medio de la derrota contra España en semifinales

Francia llegó hasta las semifinales del Mundial y quedó fuera de la contienda por el título tras caer con España. Aquel choque marcó un punto de inflexión en el equipo galo, donde las decisiones de Didier Deschamps causaron malestar.

El diario L‘equipe de Francia señaló que la plantilla cuestionó la presencia de jugadores como Aurélien Tchouaméni y la salida de Adrien Rabiot. El rotativo señaló que, tras el partido, Kylian Mbappé instaló una discusión sobre la estructura del mediocampo y los choques mano a mano. A su vez, manifestó que Ousmané Dembélé también se expresó en el entre tiempo por dudas al momento de presionar al rival.

Uruguay, totalmente distanciado de Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay se eliminó en la fase de grupos con dos empates y una derrota. Durante y después del ciclo mundialista se revelaron tensiones entre el equipo y su DT, Marcelo Bielsa.

En medio de la Copa del Mundo, después de empatar contra Arabia Saudita y Cabo Verde, Sergio Rochet, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur y Federico Valverde se reunieron con el entrenador. Estos se quejaron por los entrenamientos y la metodología del DT y le plantearon un esquema que ellos creían adecuado para jugar ante España, donde terminaría la participación charrúa.

Bielsa convocó a todo el plantel. En la charla que brindó, señaló que sintió momentos en que intentaron sacarlo, destacó su papel en la formación de carrera de jugadores gracias a ser convocados y señaló que jugarían como él se los disponga.

En medio de la intervención hubo jugadores que se retiraron. Tras ser derrotado frente a España, Bielsa se marchó y brindó una rueda de prensa. En aquel último acto señaló que no pudo dejar nada porque a nadie le intereso lo que él sabía y podía dejar en el equipo.

Alemania tras la eliminación del Mundial

Después de que Alemania se marchase en octavos de final ante Paraguay hubo reproches entre jugadores. Lotar Matthäus, exfutbolista campeón del mundo con el equipo, apuntó la situación y sostuvo que también hubo conflictos por la organización y el ingreso de familias a la concentración.

Matthäus señaló que hubo malestar por tratos diferenciados hacia futbolistas y la gestión de la federación alemana. Unos recibieron parientes en vuelos privados, otros solo fueron autorizados para llevar a su esposa e hijos y otros acudieron a vuelos comerciales.

Luego de la eliminación, el DT Julian Naggelsman puso su cargo a disposición y señaló que no se puede hablar de un equipo de “primer nivel” si se pierde frente a Paraguay.

Panamá y una pelea en los entrenamientos

Panamá también presentó problemas en la Copa del Mundo, los cuales llegaron hasta la confrontación física. Antes de su último partido de grupos contra Inglaterra, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez tuvieron una pelea en el entrenamiento.

Waterman le reclamó a Rodríguez tras una acción y este le apartó la mano cuando lo tocó. Tras ello, el primero lo empujó y el resto del equipo intervino para evitar una escalada de la situación.

Los ’canaleros‘ no superaron la fase de grupos. Perdieron todos sus partidos ante Ghana, Croacia e Inglaterra sin goles.