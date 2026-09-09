Carlo Ancelotti convocó ocho debutantes para amistosos de Brasil

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Carlo Ancelotti inició una nueva etapa con Brasil tras el Mundial 2026 y presentó este miércoles 9 de septiembre de 2026 una convocatoria con ocho futbolistas debutantes con la selección, abriendo espacio al recambio para los amistosos ante Australia e India.

Brasil tiene ocho novatos

Carlo Ancelotti mantuvo en el grupo a Vinícius Junior, Endrick, Raphinha y Marquinhos, todos mundialistas. También incluyó a Estêvão, ausente por lesión, y a João Pedro, delantero del Chelsea que no fue considerado por una decisión técnica.

Explicó que su principal objetivo es observar a los jóvenes que podrían llegar al Mundial 2030. Por eso, 16 de los 26 convocados no participaron en la Copa de 2026. Entre ellos aparecen los ocho debutantes que tendrán su primera oportunidad con la ‘Canarinha’.

El italiano definió la nómina como equilibrada, al combinar futbolistas con experiencia mundialista y talentos llamados a asumir responsabilidades en el siguiente ciclo. También señaló que varios de ellos tienen edad para competir en los Juegos Olímpicos 2028.

Los debutantes son los arqueros Pedro Morisco y Otávio, además de los defensas Arthur Dias, Jair, Mateuzinho, Mauro Jr. y Vitor Reis, este último surgido en Palmeiras y perteneciente al Manchester City desde 2024.

El seleccionador también marcó una pauta para los jugadores veteranos. Aseguró que quienes tengan 34 o 35 años no tendrán un lugar asegurado, salvo que atraviesen un nivel extraordinario. Casemiro, Neymar y Fabinho figuran entre los nombres que quedaron fuera del nuevo proceso.

Los partidos marcarán el primer examen de Brasil después de caer 2-1 ante Noruega en los octavos de la reciente Copa del Mundo. Jugará con Australia el 25 y 29 de septiembre, en Townsville y Brisbane, y visitará a India el 3 de octubre en Calcuta.

Convocados de Brasil

Posición Jugador Club Portero Hugo Souza Corinthians Portero Pedro Morisco Coritiba Portero Otávio Cruzeiro Defensa Arthur Dias Athletico Paranaense Defensa Douglas Santos Zenit Defensa Gabriel Magalhaes Arsenal Defensa Jair Nottingham Forest Defensa Marquinhos PSG Defensa Mateuzinho Corinthians Defensa Mauro Jr PSV Eindhoven Defensa Vitor Reis Manchester City Defensa Wesley Roma Centrocampista Andrey Santos Manchester City Centrocampista Breno Bidon Corinthians Centrocampista Bruno Guimaraes Arsenal Centrocampista Danilo Botafogo Centrocampista Douglas Luiz Juventus Centrocampista Gabriel Bontempo Santos Atacante Endrick Real Madrid Atacante Estêvão Chelsea Atacante João Pedro Chelsea Atacante Pedro Flamengo Atacante Raphinha Barcelona Atacante Rayan Bournemouth Atacante Samuel Lino Flamengo Atacante Vinícius Júnior Real Madrid

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