Carlo Ancelotti convocó ocho debutantes para amistosos de Brasil

La Selección de Brasil fue eliminada en los octavos de la última Copa del Mundo.

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Carlo Ancelotti inició una nueva etapa con Brasil tras el Mundial 2026 y presentó este miércoles 9 de septiembre de 2026 una convocatoria con ocho futbolistas debutantes con la selección, abriendo espacio al recambio para los amistosos ante Australia e India.

Brasil tiene ocho novatos

Carlo Ancelotti mantuvo en el grupo a Vinícius Junior, Endrick, Raphinha y Marquinhos, todos mundialistas. También incluyó a Estêvão, ausente por lesión, y a João Pedro, delantero del Chelsea que no fue considerado por una decisión técnica.

Explicó que su principal objetivo es observar a los jóvenes que podrían llegar al Mundial 2030. Por eso, 16 de los 26 convocados no participaron en la Copa de 2026. Entre ellos aparecen los ocho debutantes que tendrán su primera oportunidad con la ‘Canarinha’.

El italiano definió la nómina como equilibrada, al combinar futbolistas con experiencia mundialista y talentos llamados a asumir responsabilidades en el siguiente ciclo. También señaló que varios de ellos tienen edad para competir en los Juegos Olímpicos 2028.

Los debutantes son los arqueros Pedro Morisco y Otávio, además de los defensas Arthur Dias, Jair, Mateuzinho, Mauro Jr. y Vitor Reis, este último surgido en Palmeiras y perteneciente al Manchester City desde 2024.

El seleccionador también marcó una pauta para los jugadores veteranos. Aseguró que quienes tengan 34 o 35 años no tendrán un lugar asegurado, salvo que atraviesen un nivel extraordinario. Casemiro, Neymar y Fabinho figuran entre los nombres que quedaron fuera del nuevo proceso.

Los partidos marcarán el primer examen de Brasil después de caer 2-1 ante Noruega en los octavos de la reciente Copa del Mundo. Jugará con Australia el 25 y 29 de septiembre, en Townsville y Brisbane, y visitará a India el 3 de octubre en Calcuta.

Convocados de Brasil

PosiciónJugadorClub
PorteroHugo SouzaCorinthians
PorteroPedro MoriscoCoritiba
PorteroOtávioCruzeiro
DefensaArthur DiasAthletico Paranaense
DefensaDouglas SantosZenit
DefensaGabriel MagalhaesArsenal
DefensaJairNottingham Forest
DefensaMarquinhosPSG
DefensaMateuzinhoCorinthians
DefensaMauro JrPSV Eindhoven
DefensaVitor ReisManchester City
DefensaWesleyRoma
CentrocampistaAndrey SantosManchester City
CentrocampistaBreno BidonCorinthians
CentrocampistaBruno GuimaraesArsenal
CentrocampistaDaniloBotafogo
CentrocampistaDouglas LuizJuventus
CentrocampistaGabriel BontempoSantos
AtacanteEndrickReal Madrid
AtacanteEstêvãoChelsea
AtacanteJoão PedroChelsea
AtacantePedroFlamengo
AtacanteRaphinhaBarcelona
AtacanteRayanBournemouth
AtacanteSamuel LinoFlamengo
AtacanteVinícius JúniorReal Madrid

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