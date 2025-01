Desde la noche del lunes 6 de enero de 2025, Barcelona Sporting Club es huésped de Manta, ciudad costera de Ecuador que fue escogida por la directiva para realizar los trabajos de pretemporada.

El plantel, cuerpo técnico y toda la comitiva de Barcelona Sporting Club permanecerán en la referida ciudad hasta el martes 21. Ese día regresarán a Guayaquil antes de empezar con una serie de amistosos dentro y fuera del país.

Barcelona SC tuvo un día agitado

El lunes fue un día bastante agitado para el mundo Barcelona SC. En horas de la mañana los jugadores realizaron los trabajos planificados por el cuerpo técnico comandado por Segundo Alejandro Castillo, en la cancha alterna Sigifredo Agapito Chuchuca.

Antes del mediodía, el departamento de prensa dio a conocer la lista de 33 convocados para viajar a Manta para continuar con la preparación antes del arranque de la competencia oficial.

En horas de la tarde estalló la polémica entre el delantero Octavio Rivero y Antonio Álvarez, presidente del club, que dejó clara la postura institucional sobre el futuro del uruguayo pretendido por la Universidad de Chile.

“El cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera”, escribió el principal directivo de los canarios en X, ante unas declaraciones del jugador en donde ponía en tela de dudas su continuidad.

En horas de la noche Álvarez volvió a la palestra del debate público, pero esta vez no por temas relacionados con BSC, sino porque su nombre consta en una de las listas que terciarán en las elecciones del próximo domingo 9 de febrero en Ecuador.

Antonio Álvarez (i) en la presentación de Segundo Castillo como entrenador de Barcelona SC.

Los juveniles de Barcelona SC

En medio de todo este panorama, BSC hizo maletas y se dirigió hacia Manta. Dentro del plantel de jugadores destaca la presencia de 12 juveniles, un hecho poco común en una institución promueve pocos jugadores de sus canteranos a lo largo de los años.

Los denominados ‘Eutimios’, en honor al ciudadano catalán Eutimio Pérez, uno de los propulsores de la fundación de los canarios allá por 1925 en el tradicional Barrio del Astillero, llenan de ilusión a los seguidores amarillos.

El nombre que más destaca es el del delantero Jandry Gómez. En el 2024 debutó en el primer plantel y jugó siete partidos con el argentino Ariel Holan y con el ecuatoriano Segundo Castillo.

A sus 18 años, el guayaquileño se presenta como una de los canteranos más prometedores y tendrá en el 2025 una temporada en la que tiene la posibilidad de jugar la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

El defensa Dylan Luque, el mediocampista Juan Usma, y el delantero Jhon Acurio también han tenido minutos en el equipo de primera categoría. Este último en el 2024 tuvo un paso por Cuniburo, ahora Vinotinto Ecuador, cuando era parte de la Liga Pro Serie B.

Andrés Viteri debutó en el amistoso del 16 de noviembre ante El Nacional en el estadio Etho Vega de Santo Domingo de los Tsáchilas. Fue el autor de uno de los seis goles que se registraron en el marcador.

A esta lista de nuevos talentos se les suman los del volante Bruno Caicedo y el goleador Allen Obando, ambos citados por Miguel Bravo, entrenador de la Selección de Ecuador, para disputar el Campeonato Sudamericano sub-20 en Venezuela desde el jueves 23 de enero al domingo 16 de febrero.

