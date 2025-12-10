El Inter de Miami de Lionel Messi llegará a Guayaquil y se enfrentará a Barcelona SC en 2026 en el denominado ‘partido de la historia’. El equipo torero oficializó su partido con el cuadro estadounidense y el astro argentino y sus precios.

El partido entre Barcelona SC y el Inter de Miami de Lionel MessI

Por medio de sus redes sociales, Barcelona SC dio a conocer el próximo evento con una serie de publicaciones. En la primera exhibió elementos relativos a ambos clubes y a Lionel Messi: su estadio bajo una bruma rosa y la animación de un torero junto a una cabra.

A la par, en las inmediaciones del Estadio Monumental, mismo que recibirá al cuadro de Florida, el conjunto torero también anunció el futuro cotejo. Allí, además, brindó detalles de cómo se llevará a cabo el compromiso contra las ‘garzas’.

Además de exponer el escenario del duelo, la fecha también fue fija: 9 de febrero del 2026. Daniel Molina, promotor del evento, y Antonio Álvarez, presidente del conjunto canario se dieron cita en el evento de lanzamiento y exhibieron sus expectativas.

El último partido de Lionel Messi en Ecuador frente a Barcelona SC

Daniel Molina señaló que el choque entre el ‘Ídolo’ y el Inter de Miami puede ser el último de Lionel Messi en Ecuador y como campeón del mundo. A su vez, agregó que aquel suceso será un parteaguas en el fútbol del país.

“Viene como campeones de la MLS. Prepárense en diciembre y en enero para las nuevas contrataciones. No se imaginan quiénes serán las estrellas que ya están firmadas. Es un partido oficial de pretemporada, con todas las estrellas, también Messi. Va a ser un proyecto de clase mundial“, señaló Molina.

El empresario también manifestó que existirá un festival de aficionados que durará dos días antes del compromiso. A su vez, habrán artistas, creadores de contenido, una cena previa al cotejo y un espectáculo durante este.

Un evento que beneficia a Barcelona SC

Molina también señaló que Barcelona SC no incurrirá en gastos para el arribo de la escuadra rosa. Álvarez, asimismo, agregó que le gustaría que Messi luzca la camiseta de su equipo y se ilusiona con ello.

“Creo que Messi tendrá un sentimiento especial… Un pequeño lugar en el mundo como Ecuador y lo que es un club como Barcelona SC, que lo fundó un catalán en 1925. Se lo conté a (Carles) Puyol cuando vino y quedó impactado, feliz. Estoy seguro de que probablemente pase“, señaló.

Los cotos para ver a Lionel Messi frente a Barcelona SC

Messi Experience: 450 dólares.

Suit: 250 dólares.

Palco: 200 dólares.

General: 80 dólares.

Tribuna Este: 40 dólares.

