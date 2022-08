¿Qué pasa con Jorge Célico y Damián Díaz en Barcelona?

Damián Díaz durante una práctica del Barcelona SC. Foto: Barcelona

En el partido entre Barcelona y Mushuc Runa, Damián 'Kitu' Díaz ingresó en el minuto 62 cuando su escuadra ya ganaba 4-1. El volante ofensivo se mostró participativo en el juego y ni siquiera reclamó cuando no tuvo posibilidad de patear un penal, pues decidió cederlo.

El futbolista regresó al esquema del DT Jorge Célico. Sin embargo, modificó una decisión del estratega en penales.

Era el minuto 88 y se sancionó una infracción dentro del área. El presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno había dado la orden de que solo el entrenador decidía quién patea los lanzamientos.



Aunque el futbolista de 36 años es quien habitualmente ejecuta tales tiros y era el designado prefirió dárselo a un debutante. Allen Obando, juvenil de 16 años, lo pateó y desperdició la oportunidad.



Tensa relación en Barcelona

Los comentarios de la hinchada en torno al vínculo entre el estratega y uno de los capitanes toreros iniciaron cuando el primero sostuvo que los "líderes negativos" pueden dañar un equipo. Posteriormente, negó haberse referido al 'Kitu' y sostuvo que su relación es excelente.



Pese a los dichos, aquello no se ha visto plasmado en la cancha. Desde que los canarios fueron derrotados en la primera fecha de la segunda etapa, el mediocampista fue relegado al banco. A su vez, en los duelos frente a Técnico Universitario e Independiente del Valle ni siquiera tuvo minutos.



En el empate ante los rayados, Célico sufrió las consecuencias de no contar con Díaz al no tener quién ejecute un penal. El argentino nacionalizado ecuatoriano vio desde la banca, con expresión taciturna, como su compañero Nixon Molina erraba la chance.



Tras el suceso, las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar. El entrenador señaló que su decisión era netamente deportiva y que sus dirigidos juegan cuando el considera que es necesario.



​Ausencia de Damián Díaz en Barcelona

En los cuatro partidos en los que Díaz no arrancó como titular, Barcelona consiguió dos victorias y dos empates. En uno de ellos, el mediocampista marcó de penal y sirvió para que el equipo no pierda.



El futbolista a quien se le ha destino ocupar la posición de Díaz es Emmanuel Martínez. En ocasiones, el técnico ni siquiera ha jugado con alguien en la posición de enganche.

