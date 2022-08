Todavía no hay acuerdo entre Barcelona y América MG por Emmanuel Martínez

Emmanuel Martínez, jugador del Barcelona SC. Foto: Barcelona SC

Redacción Bendito Fútbol (I)

"Mientras no exista un acuerdo entre ambas instituciones se mantendrá en el club (...) Él está feliz en Barcelona". Esas fueron palabras de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del Barcelona, sobre el presente y futuro del mediocampista argentino Emmanuel Martínez.

Lo hizo la mañana de este martes 9 de agosto de 2022 en entrevista con Radio Huancavilca, en donde confirmó que, "de momento", el argentino "sigue en Barcelona" y permanecerá en la plantilla sin descartar del todo que pueda salir en algún momento.



Reconoció que el América MG de Brasil les acercó una oferta por Emmanuel Martínez, pero no llegaron a "un acuerdo" que deje contentas a las partes involucradas, por lo que recalcó que el jugador no se moverá del 'Ídolo del Astillero'.



Pensado en el futuro de Martínez, está convencido que "algún día" se "irá para asegurar el futuro de su familia", sin embargo, hasta que eso se concrete está enfocado en conseguir un nuevo título nacional, objetivo que puede alcanzar en noviembre, cuando se jueguen las finales de la LigaPro.



No es la primera vez que Martínez está en la órbita de un club brasileño. El primero en interesarse fue el Santos en los primeros meses del año, por pedido de Fabián Bustos, ahora exentrenador de los brasileños. La oferta que llegó no cumplió las expectativas de Barcelona, explicó Alfaro Moreno.



Recordó que en ese momento priorizaron la parte deportiva y reconoció que "hubo un conflicto" con el representante del futbolista que fue "muy persistente" a la hora de tomar la oferta del 'Peixe'.



Barcelona con Católica en el Monumental

Barcelona SC volverá a jugar en el Estadio Monumental en la sexta fecha de la segunda fase de la LigaPro 2022 ante Universidad Católica.



El partido está programada para el próximo sábado 13 de agosto de 2022 desde las 20:00. Ambas instituciones pelean el liderato de esta fase y en la tabla acumulada.



Los toreros han tenido que alternar su localía con el Estadio Christian 'Chucho' Benítez en esta segunda fase. Su casa entró en proceso de adecuaciones con miras a la final única de la Copa Libertadores que se jugará el próximo 29 de octubre.



Jugando en el 'Chucho' Benítez perdieron contra Delfín (0-1) y golearon a Mushuc Runa (4-1) con doblete de Fidel Martínez, un golazo de Carlos Rodríguez y otro de Jhon Jairo Cifuente.



En el Monumental empataron 2-2 ante 9 de Octubre. Ese choque es recordado por dos goles de penal de Gabriel Cortez, exBarcelona, el penal fallado por Fidel Martínez y por los 31 minutos, sumados ambos tiempos, adicionales que el juez central dictaminó por la intervención del VAR.