Falleció Eduardo Vilarete, exjugador de tres equipos de Ecuador

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Eduardo Vilarete Fernández, exjugador colombiano que jugó en el Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, falleció este viernes 9 de octubre de 2026 a los 73 años de edad víctima de un fulminante cáncer.

Eduardo Vilarete murió en Colombia

Eduardo Vilarete falleció este viernes víctima de un cáncer que obligó en agosto a amputarle una de sus piernas para salvarle la vida. Su muerte enlutó al fútbol colombiano, que se unió en el dolor de sus familiares y allegados por esta pérdida.

“Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida (…) despedimos a nuestro amado padre”, dice el primer párrafo del emotivo comunicado publicado este día por Angélica, su hija, en su cuenta de Instagram.

Agregó que su padre fue un “hombre apasionado por el fútbol” al que siempre recordarán con una sonrisa y agradecieron al “mundo del fútbol” que lo acompañó en la última etapa de su vida con “mensajes, oraciones y muestras de cariño”.

Explicaron que, en cumplimiento del deseo del recordado delantero, las exequias se realizarán en Ibagué, ciudad donde residía, y posteriormente tendrá un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal.

¿Qué enfermedad sufrió Vilarete?

Angélica Vilarete le detalló al portal web Gol Caracol el pasado 2 de agosto que su padre sufría de varias complicaciones en su salud derivadas de un sarcoma (tipo de cáncer que se origina en los tejidos conectivos o de sostén del cuerpo) que tenía en su pierna izquierda, lo que alertó a instituciones y exfutbolistas.

En esa misma publicación explicó que en la cirugía se le removió el tumor y se le realizó una reconstrucción con cirugía plástica. Sin embargo, durante la recuperación, la dolencia reapareció con mayor agresividad, lo que obligó a la amputación de su extremidad.

Vilarete jugó en Ecuador

Eduardo Vilarete nació en Santa Marta el 20 de junio de 1953. Su carrera empezó cuando se enroló en las categorías juveniles de Millonarios, pero no pudo llegar a debutar, por lo que salió de esa institución en busca de minutos.

En 1974, con 21 años se estrenó profesionalmente en Atlético Bucaramanga. Luego pasó por Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima de Colombia. En Perú defendió la camiseta de Deportivo Pacífico, su último club profesional en 1990.

Con la Selección de Colombia jugó 20 partidos entre 1976 y 1985 en los que anotó siete goles. Con la selección olímpica participó en el preolímpico de Brasil que otorgaba un cupo para Montreal. Hizo cuatro tantos.

A Ecuador llegó por primera vez en 1985 contratado por Deportivo Quito. En 1986 fue requerido por Liga de Quito y en 1988 por Audaz Octubrino, club que jugó por última vez en la Serie A en 1999 y permanece en la Segunda Categoría de El Oro desde 2022.

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