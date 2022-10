Aucas, a tres fechas de ganar la etapa. ¿Cuándo juega en la LigaPro?

Francisco David Fydriszewski (centro) festeja un gol con sus compañeros de la banca del Aucas el 18 de septiembre del 2022. Foto: Twitter @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol (I)

A falta de tres fechas, Aucas comanda la tabla de posiciones de la segunda fase de la LigaPro con 26 puntos, luego de haber conseguido siete victorias y cinco empates. Anotó 23 goles y recibió nueve para tener un gol diferencia positivo de +14.



En la fecha 13 Aucas volverá a jugar en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el penúltimo de esta fase en condición de local. Lo hará ante Mushuc Runa el domingo 9 de octubre de 2022 desde las 15:30.



Esta fecha se presenta para Aucas como una oportunidad de oro para conseguir los tres puntos, permanecer en la primera posición, acercarse a la final del torneo y alargar a 18 el invicto bajo el mando del entrenador venezolano César Farías.



Para este partido Aucas no podrá contar con Kevin Ortiz, expulsado ante Cumbayá en su visita al estadio General Rumiñahui de Sangolquí. El otro jugador que no podrá ser de la partida es Roberto Ordóñez, quien recibió la quinta tarjeta amarilla, según los registros de Aucas.



Precisamente la 'Tuka', como es conocido Roberto Ordóñez en el ámbito del fútbol ecuatoriano, generó una disputa entre Cumbayá vs. Aucas, lo que provocó un reclamo de los primeros por una supuesta alineación indebida del delantero, excampeón nacional de 2019 con Delfín, sobre quien pesaría una suspensión de un partido por acumular cinco amarilla.



La respuesta de Aucas no se hizo esperar y mediante otro comunicado expresó su malestar por querer manchar su nombre y reputación. Ante ello señaló que, antes de poner en el campo de juego al futbolista, consultó la posibilidad de hacerlo y esta fue favorable.



"Revisado nuestro sistema consta que el jugador mencionado no mantiene cuatro amonestaciones acumuladas y a la fecha no tiene suspensiones pendiente por cumplir", fue la respuesta del Comité Disciplinario y el Comité de Apelaciones de la LigaPro.

​

Ficha del partido

9 de octubre

15:30 Aucas vs. Mushuc Runa

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito

​

¿Dónde verlo?

GolTV

Star+

Visita nuestros portales: