Aucas llevó al Bayern Múnich hasta los penales en un prestigioso torneo juvenil internacional

La Sub-19 de Aucas estuvo a un paso de disputar la final del Red&Gold Trophy, uno de los torneos juveniles internacionales organizados por el Bayern Múnich.

El conjunto ecuatoriano cayó este 6 de agosto frente al club alemán en la tanda de penales, luego de igualar durante el tiempo reglamentario en las semifinales del certamen, disputado en el FC Bayern Campus, en Múnich.

La actuación del cuadro oriental confirmó el crecimiento de sus divisiones formativas y el impacto de la alianza internacional que mantiene con el gigante bávaro.

Aucas estuvo a un paso de la final

El equipo dirigido por Maximiliano Bevacqua, exdelantero de Deportivo Quito, realizó una destacada fase de grupos.

Terminó como líder de su zona luego de:

Empatar 0-0 con Racing de Montevideo.

con Racing de Montevideo. Derrotar 2-0 al SV Elversberg.

al SV Elversberg. Vencer 1-0 a Los Angeles FC.

Gracias a esos resultados avanzó a las semifinales, donde enfrentó al anfitrión del torneo.

El compromiso frente al Bayern Múnich fue muy parejo y terminó igualado en el tiempo reglamentario, por lo que el finalista se definió mediante lanzamientos desde el punto penal.

En la tanda, el conjunto alemán fue más efectivo y consiguió el boleto para disputar el título.

Final en Múnich. Tras igualar en el tiempo reglamentario, caímos por penales ante Bayern.

Orgullosos de nuestros jugadores, que representaron a Aucas y al Ecuador con entrega, personalidad y carácter. Ahora, vamos por el tercer lugar. 🟡🔴🇲🇰#Creer pic.twitter.com/rUhGjqfFXn — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) August 6, 2026

¿Qué es el Red&Gold Trophy?

El Red&Gold Trophy reúne a equipos Sub-19 pertenecientes a la red internacional de Red&Gold Football, una iniciativa creada por el Bayern Múnich y Los Angeles FC (LAFC) para potenciar el desarrollo de jóvenes futbolistas alrededor del mundo.

Hace menos de un año, Sociedad Deportiva Aucas se incorporó oficialmente a este proyecto, cuyo objetivo es generar oportunidades para que los talentos ecuatorianos puedan proyectarse hacia el fútbol europeo y la Major League Soccer (MLS).

En esta segunda edición participaron ocho clubes de siete países y tres continentes, entre ellos:

Bayern Múnich (Alemania)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Racing de Montevideo (Uruguay)

Aucas (Ecuador)

SV Elversberg (Alemania)

Jeju SK (Corea del Sur)

Gambinos Stars (África)

Un torneo que deja buenas sensaciones

Tras la eliminación en semifinales, Aucas disputó el partido por el tercer lugar frente a Racing de Montevideo.

El conjunto uruguayo se quedó con la victoria y ocupó el último lugar del podio.

🥉 Terminamos el Red & Gold Global Trophy 2026 con el tercer lugar.

Orgullosos de nuestros jugadores, que representaron a Aucas y al Ecuador con carácter, personalidad y entrega en cada partido.

Seguimos creyendo. 🟡🔴🇲🇰#Creer pic.twitter.com/EWs7kAwqQh — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) August 7, 2026

Más allá del resultado final, la participación del cuadro oriental dejó una imagen muy positiva, al competir de igual a igual con algunas de las academias más importantes del mundo.