El Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene confirmados el calendario, los horarios y las sedes de los partidos de ida de los 32avos de final.

La ida de los 32 juegos de los 32avos de final del ascenso nacional se jugará entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre de 2025. Las revanchas se jugarán exactamente una semana después.

El ascenso nacional confirmó horarios

64 partidos de 21 asociaciones provinciales son los que arrancarán los 32avos de final del Torneo de Ascenso Nacional. Solo Galápagos, Morona Santiago y Napo no competirán por los dos cupos disponibles para la Serie B del siguiente año.

Pese al asesinato registrado el miércoles 10 de septiembre de Maicol Valencia en Manta, jugador de Exapormo Costa, rival del Deportivo Quito, se confirmó que el compromiso se jugará conforme estaba programado por parte de la FEF.

32avos de final – sábado 13 de septiembre

HORA PARTIDO ESTADIO CIUDAD 10:00 Luz Valdivia vs. Corinthians de Los Ríos Alejandro Ponce Guayaquil 10:00 Miguel Iturralde vs. Santiago de Pillaro Liga Deportiva Parroquial Guayllabamba 10:30 Aampetra vs. Baños Ciudad de Fuego General Rumiñahui Sangolquí 11:00 Atlético Samborondón vs. 11 de Mayo Christian Benítez Guayaquil 11:00 Deportivo Cotopaxi vs. Deportivo Santo Domingo La Cocha Latacunga 11:00 AV25 vs. Búhos Francisco Reinoso Cumbayá 11:30 Santa Elena vs. Juventud Italiana Samborondón Arena Samborondón 12:00 Exapromo Costa vs. Deportivo Quito Jocay Manta 12:00 San Pedro del Pongo vs. Primero de Mayo Liga Deportiva Cantonal Girón 14:00 Milagro FC vs. Independiente Azogues Los Chirijos Milagro 14:00 Ferrocarril Oeste vs. Deportivo Ibarra Por confirmar – 15:00 Ciudadelas del Norte vs. La Unión Alejandro Ponce Guayaquil 15:00 Atlético Kin vs. Huaquillas La Cocha Latacunga 15:00 Club Patria vs. Aviced Junta Parroquial Patricia Pilar Buena Fe 15:00 Politécnico vs. Guaranda FC Politécnico Calceta 15:00 La Troncal vs. Mineros Municipal La Troncal 15:30 CS Patria vs. Anaconda Samborondón Arena Samborondón 16:00 Atlético Manabí vs. Atlético JBG Reales Tamarindos Portoviejo 16:00 Estrella Roja vs. Insutec Alejandro Serrano Cuenca

32avos de final – domingo 14 de septiembre

HORA PARTIDO ESTADIO CIUDAD 10:00 Cantera Orense vs. Cuenca Juniors Complejo Euclides Palacios Machala 11:00 Patrón Mejía vs. Atlético Wahlex General Rumiñahui Sangolquí 12:00 Real Puerto Quito vs. Liga de Cuenca Liga Deportiva Cantonal Puerto Quito 12:00 Olmedo vs. Naranja Mekánica Olímpico Fernando Guerrero Riobamba 13:00 Panamericana vs. UDJ Quinindé La Cocha Latacunga 13:30 Santa Fe vs. Africando Olímpico de Ibarra Ibarra 15:00 Sancor vs. Dunamis 04 Carchi Etho Vega Santo Domingo 15:00 Santos FC vs. Río Aguarico José María Mora El Guabo 15:00 Liga de Portoviejo vs. Loja City Reales Tamarindos Portoviejo 15:00 La Provincia Verde vs. Daquilema Floke Anderson Esmeraldas 16:00 La Cantera de Pastaza vs. Astillero Víctor Hugo Georgis Puyo 16:00 Liga de El Carmen vs. Nazareno SC Víctor Hugo Muñoz El Carmen 16:00 Pelileo SC vs. Atlético Azogues Ciudad de Pelileo Pelileo

Fuente: X Ascenso Nacional

