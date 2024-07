Ariel Holan y Barcelona Sporting Club se preparan para regresar a la competencia oficial. El último partido lo jugaron el 2 de junio de 2024, en el cierre de la primera etapa de la Liga Pro.

Este lunes 15 de julio, Ariel Holan compareció ante los medios de comunicación en la previa de lo que será el partido de ida de los play-off de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pactado para el miércoles 17.

Ariel Holan indicó que tiene la “exigencia” de conformar un equipo que sea “fuerte y competitivo” para la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana, los tres torneos que Barcelona SC tiene que afrontar en los siguientes seis meses.

“Los equipos grandes recuerdan copas y campeonatos. Los equipos que no son tan grandes recuerdan partidos. (…) Los equipos grandes tienen la exigencia de ganar copas”, declaró Holan, que recordó que Barcelona camina a los cuatro años sin títulos.

Esta declaración generó un sinnúmero de reacciones en redes sociales, donde los hinchas destacaban la mentalidad ganadora que el entrenador desea implantar en sus jugadores.

Por otro lado, hay quienes creen que también afecta al propio BSC, porque su último título de la Liga Pro lo consiguió en 2020, mientras que en torneos internacionales lo más cerca que estuvo de levantar un trofeo fue en 1990 (vs. Olimpia) y 1998 (vs. Vasco Da Gama), pero no lo logró y se quedó con el segundo puesto en la Libertadores.

En la Sudamericana el cuadro guayaquileño no ha sido un animador permanente, es más, nunca logró llegar a las instancias decisivas. Lo más lejos fue a los octavos de final.

Ariel Holan y el reto de la Copa Sudamericana

Ariel Holan que BSC hará dos grandes partidos en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana frente al “siempre difícil Bragantino”, que viene de una de las cinco mejores ligas del mundo como es el Brasileirao.

“No tengo dudas de que haremos dos grandes partidos contra el Bragantino, que viene de la alta competición en una de las cinco mejores ligas del mundo, el Brasileirao”, resaltó Holan.

El entrenador del cuadro ecuatoriano precisó que Bragantino ha jugado tres partidos por semana desde hace algún tiempo, en un torneo como el de Brasil que es de los más exigentes, competitivos y difíciles.

“Nosotros veníamos con un ritmo parecido al de Bragantino” y, tras un descanso de 15 días, “hemos realizado un gran trabajo, haciendo un esfuerzo para tratar que lo hecho se replique durante los enfrentamientos”, remarcó.

Holan aseguró que se han sentado las bases para “seguir creciendo como equipo” y que “cuando eso se vaya equilibrando, seguramente, aparecerá la mejor versión” de la plantilla en la reanudación del torneo local y la Copa Sudamericana.

El entrenador argentino insistió en que Barcelona ha realizado la mejor pretemporada posible, en la que se ha trabajado con una alta intensidad, y remarcó que los jugadores han entendido y colaborado para que esa preparación comience a mostrar la mejor versión del conjunto.

Holan se vinculó a Barcelona cuando el equipo había sido eliminado en abril pasado de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, desde entonces, comenzó a levantar el nivel de juego hasta pescar los playoffs que buscan un cupo en los octavos de final del torneo continental.

