Alfaro Moreno habló de favoritismo por Independiente del Valle en las convocatorias de Ecuador

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, puso en duda la igualdad de condiciones de los clubes, para que sus jugadores sean convocados a la selección. Puso como ejemplo el llamado de Kevin Rodríguez al Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista para radio Caravana, el presidente de Barcelona dejó entrever su molestia por la falta de jugadores de su club en las selecciones juveniles y en la mayor.

“Si Barcelona acordaba con Imbabura, ¿Kevin Rodríguez iba a la Copa del Mundo?”, apuntó Alfaro Moreno. Como contexto, contó que el club guayaquileño tuvo acercamientos para fichar al delantero, pero Independiente del Valle les ganó la pulseada.

Ante esa pregunta, la respuesta de los panelistas fue negativa. Como parte de la entrevista, el periodista Carlos Víctor Morales complementó “hay una balanza inclinada y con preferencia, ya sabemos para donde”.

Alfaro Moreno sonrió ante la acotación del comunicador y extendió “¿De qué me quieren convencer? (las personas que no comparten su teoría del favoritismo por ciertos clubes). Tengo 40 años de fútbol, todo esto yo ya lo vi”, dijo.

Barcelona sin convocados

La molestia de Alfaro, que ya la expresó tiempo atrás, es por la falta de jugadores de su equipo en las convocatorias. Este malestar se mantiene, puesto que no hay representantes de Barcelona en la convocatoria de la selección de Ecuador Sub-20, que estará en el Mundial de Argentina.

“Alguno dirá ‘qué vergüenza’ que no tenemos jugadores en la Sub-20. Algo que creo, y es mi opinión, no me la va a cambiar nadie, es que no está la intención de convocar jugadores de Barcelona”, refirió.

Según dijo, ya conversó con los encargados de la conformación de las selecciones y les hizo conocer su malestar. “Hoy el jugador de Barcelona, para estar en la selección, tiene que ser Superman”, complementó.

