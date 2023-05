César Farías asume culpa por goleada de Barcelona SC

El director ténico de Aucas, César Farías, asumió la culpa de la goleada que le propinó Barcelona SC este domingo, 7 de mayo de 2023, en el Monumental.. Foto: Twitter

El director ténico de Aucas, César Farías, asumió la culpa de la goleada que le propinó Barcelona SC este domingo, 7 de mayo de 2023, en el Monumental.



Durante la rueda de prensa post partido, Farías envío una felicitación a Barcelona SC por el gran partido que hizo ante su equipo. El cotejo terminó 5-1, con goles de Janner Corozo, Fernando Gaibor, Segundo Portocarrero, Ayrton Preciado y Fidel Martínez.



“Primero quiero felicitar al rival, quise ir a felicitar al profesor Fabián Bustos (DT de Barcelona SC), pero ya se había metido […]. Debemos hacer silencio, reconocer que nos ganaron y trabajar el doble”, indicó César Farías.



El DT de Aucas también reconoció que su rival fue muy superior y estuvo concentrado durante todo el partido a diferencia de sus dirigidos.



“No hay que poner excusas, el rival jugó los 90 minutos, nosotros por segmentos del partido”, atizó.



Se equivocó en el planteamiento

La primera autocrítica que hizo el estratega venezolano fue en referencia al planteamiento que empleó este domingo en el estadio Monumental. Según Farías, se equivocó con la idea que quiso implementar ante Barcelona SC.



“Anímicamente, Barcelona SC nos trituró. Es responsabilidad mía, no se me dio el partido y debemos corregir […]. Me equivoqué en el planteamiento”, puntualizó.



Finalmente, César Farías comentó que el equipo debe pasar la página, para recuperarse rápidamente de este golpe.



“Perdimos dos partidos de visitante, ahora debemos aprovechar la localía”, dijo.



Siguiente partido y posición en la tabla

Debido a la derrota, Aucas descendió a la cuarta posición de la tabla de la LigaPro Serie A. El cuadro oriental tiene 17 puntos, en nueve fechas.



El siguiente compromiso de Aucas será ante Gualaceo el sábado 13 de mayo, a las 15:30, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

