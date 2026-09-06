Kimi Antonelli gana el GP de Italia con una remontada histórica en la F1

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Kimi Antonelli ganó el GP de Italia de Fórmula 1 este domingo 6 de septiembre de 2026 en el circuito de Monza, después de protagonizar una remontada histórica desde la decimonovena posición. El piloto italiano de Mercedes consiguió su séptima victoria del año y se convirtió en el primer italiano en ganar esta carrera desde 1966.

Kimi Antonelli hace historia en el GP de Italia

Antonelli, de 20 años, partió desde el puesto 19 y terminó primero, en la segunda mayor remontada hacia una victoria en toda la historia de la Fórmula Uno, según Mister Chip. El récord pertenece a John Watson, quien ganó en Long Beach en 1983 después de salir desde la posición 22.

El italiano superó a su compañero de equipo, el británico George Russell, quien terminó segundo. Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio en Monza.

La victoria también permitió a Antonelli convertirse en el ganador más joven del GP de Italia. Con 20 años y 12 días, superó las marcas registradas previamente por Sebastian Vettel y Charles Leclerc.

El triunfo tiene además un significado especial para Italia. Antonelli se convirtió en el primer piloto italiano en ganar el Gran Premio de su país desde Ludovico Scarfiotti, vencedor en Monza el 4 de septiembre de 1966.

Antonelli amplía su ventaja en el campeonato

Con su espectacular triunfo, el piloto de Mercedes consolidó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno. Antonelli suma ahora 267 puntos, 66 más que George Russell y 76 por encima de Lewis Hamilton.

El británico de Ferrari terminó sexto en Monza. Lando Norris fue cuarto, seguido por su compañero Oscar Piastri. Pierre Gasly acabó séptimo y Arvid Lindblad fue octavo. Franco Colapinto, de Alpine, terminó noveno y Yuki Tsunoda cerró los puestos puntuables.

Carlos Sainz concluyó decimotercero, mientras Fernando Alonso tuvo que abandonar. Sergio Pérez terminó decimoctavo.

Tras su triunfo en Monza, Antonelli llegará como líder destacado al Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el Madring, el circuito semiurbano de Madrid.