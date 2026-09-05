Oscar Piastri saldrá sexto en Monza tras recibir una sanción en la F1

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El Gran Premio de Italia de Fórmula Uno tendrá cambios importantes en su parrilla de salida después de las sanciones aplicadas tras la clasificación en el circuito de Monza.

La carrera de F1, correspondiente a la decimotercera fecha del Mundial, tendrá a varios de los principales pilotos en posiciones diferentes a las obtenidas originalmente.

La prueba empezará a las 08:00 del 6 de septiembre del 2026.

¿Por qué sancionaron a Oscar Piastri?

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, fue sancionado con la pérdida de tres puestos en la parrilla por obstaculizar al neozelandés Liam Lawson durante la segunda ronda de la clasificación, conocida como Q2.

Piastri había conseguido el tercer mejor tiempo, pero la penalización hará que parta desde la sexta posición este domingo. Lawson vuelve a sustituir en Red Bull al francés Isack Hadjar, quien todavía no se recupera de su lesión de muñeca.

La primera fila tendrá al francés Pierre Gasly, de Alpine, desde la pole position, y al británico George Russell, de Mercedes, desde el segundo puesto.

En la segunda fila estarán los dos pilotos de Ferrari. El monegasco Charles Leclerc partirá tercero y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton lo hará desde la cuarta posición.

¿Cómo quedó la parrilla del Gran Premio de Italia?

Max Verstappen, de Red Bull y cuatro veces campeón mundial, avanzará un puesto y arrancará quinto, justo por delante de Piastri, que ocupará el sexto lugar.

El argentino Franco Colapinto, compañero de Gasly en Alpine, marcó el octavo mejor tiempo, a 434 milésimas de su compañero, pero partirá séptimo debido a la sanción de Andrea Kimi Antonelli.

El italiano de Mercedes, líder del Mundial, había conseguido el séptimo tiempo, pero recibió una penalización por superar el límite permitido de cambios de unidad de potencia y saldrá desde el fondo de la parrilla.

Lando Norris, de McLaren y último campeón mundial, partirá octavo y también se beneficia de la sanción a Antonelli.

¿Dónde saldrán los pilotos restantes?

Arvid Lindblad, de RB, y Gabriel Bortoleto, de Audi, ocuparán la quinta fila, en las posiciones novena y décima, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz, de Williams, y Fernando Alonso, de Aston Martin, partirán decimotercero y decimoctavo.

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Cadillac, arrancará desde la decimoséptima posición.

La carrera está prevista a 53 vueltas, con un recorrido total de 306,7 kilómetros en el circuito de Monza.

Con información de EFE