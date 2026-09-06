Gran Premio de Italia se reanuda tras accidente de Charles Leclerc en Monza

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El Gran Premio de Italia de Fórmula Uno se reanudó este domingo 6 de septiembre del 2026 en el circuito de Monza después de una interrupción con bandera roja provocada por el accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El piloto salió por su propio pie del monoplaza y la escudería informó que se encuentra bien.

Gran Premio de Italia se reanuda tras bandera roja

Leclerc, que había partido desde la tercera posición y ganó en Monza hace dos años, perdió el control de su Ferrari en la tercera de las 53 vueltas previstas para la carrera de F1.

El accidente ocurrió en la Parabólica, la última de las once curvas del circuito italiano. El Ferrari impactó contra las barreras de protección, que tuvieron que ser reparadas antes de que la carrera pudiera continuar.

Una vez solucionados los desperfectos, la prueba se reanudó desde la parrilla. Leclerc abandonó el vehículo por sus propios medios y, según informó Ferrari a través de un canal de información interno, se encuentra bien.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Russell lidera la carrera tras la reanudación

En el momento de la reanudación, el británico George Russell (Mercedes) ocupa la primera posición, seguido por el francés Pierre Gasly (Alpine), quien había arrancado desde la pole position.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, marcha tercero, mientras que el argentino Franco Colapinto, también de Alpine, ocupa la cuarta posición.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, partió desde el decimonoveno puesto debido a una sanción y se encuentra duodécimo tras la reanudación.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marchan decimosexto y vigesimoprimero, respectivamente. Alonso inició la carrera desde el pit lane.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) ocupa la decimoséptima posición en una carrera que volvió a ponerse en marcha después del incidente de Leclerc.

Te puede interesar: La F1 en Argentina

Con información de EFE