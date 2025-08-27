La Fórmula 1 regresa tras el parón de verano con la disputa del Gran Premio de Países Bajos 2025, que será la decimoquinta fecha del calendario.

La cita tendrá lugar en el histórico circuito de Zandvoort, una pista rápida y de “vieja escuela”, ideal para especialistas en curvas, según los pilotos actuales de la categoría.

El campeonato llega a su segunda mitad con una batalla apasionante en el Mundial de Pilotos. El australiano Oscar Piastri (McLaren) se mantiene como líder con 284 puntos, aunque su ventaja se redujo tras la victoria de su compañero de equipo, Lando Norris, en Hungría, quien ya suma 275 unidades.

En tercer lugar aparece Max Verstappen (Red Bull) con 187 puntos, seguido muy de cerca por George Russell (Mercedes) con 172.

En el campeonato de constructores, McLaren confirma su dominio absoluto con 559 puntos. La pelea real se centra en el segundo lugar: Ferrari es escolta con 260 unidades, apenas por delante de Mercedes, que suma 236.

En tanto, Red Bull atraviesa una temporada complicada y se ubica en el cuarto puesto con 194 puntos, muy lejos de su mejor versión de años anteriores.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Países Bajos de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Países Bajos se correrá el domingo 31 de agosto, a las 08:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 29 de agosto | 05:30 – 06:30

: 29 de agosto | 05:30 – 06:30 Práctica 2 : 29 de agosto | 09:00 – 10:00

: 29 de agosto | 09:00 – 10:00 Práctica 3 : 30 de agosto | 04:30 – 5:30

: 30 de agosto | 04:30 – 5:30 Qualifying: 30 de agosto | 08:00 – 09:00

Datos del circuito

Longitud: 4,259 km

4,259 km Vueltas : 72

: 72 Distancia total: 306,587 km

306,587 km

Datos e historial sobre el GP de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos forma parte del calendario del Mundial de Fórmula 1 desde 1952, aunque con varias interrupciones a lo largo del tiempo. Su ausencia más larga se dio entre 1986 y 2020, antes de regresar de manera definitiva en 2021.

La edición de este año será la número 37 y volverá a correrse en el circuito de Zandvoort.

El británico Jim Clark es el piloto más laureado en esta pista, con cuatro victorias. Muy cerca aparece Max Verstappen, actual figura de la F1, quien ya suma tres triunfos y está empatado con leyendas como Jackie Stewart y Niki Lauda.

En la última edición, disputada en 2024, el vencedor fue Lando Norris al mando de su McLaren.

En cuanto a equipos, Ferrari lidera la estadística con 8 victorias en Países Bajos. Detrás aparecen Lotus con 6 y McLaren con 4.

