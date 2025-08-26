La parrilla de la Fórmula 1 2026 tendrá un nuevo protagonista. Cadillac, la escudería estadounidense que hará su debut en la máxima categoría del automovilismo, anunció este martes 26 de agosto a sus dos primeros pilotos: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Con esto se confirman los rumores que circulaban desde hace semanas y que apuntaban al fichaje de dos de los pilotos más experimentados de la última década, ambos con un papel clave en equipos campeones.

Dos veteranos de la Fórmula 1 para un proyecto ambicioso

Ambos pilotos, de 35 años, llegan a Cadillac tras haber quedado fuera de la parrilla al final de la temporada pasada. Pérez no renovó su contrato con Red Bull y Bottas dejó Kick Sauber, siendo piloto de reserva de Mercedes en 2025.

La escudería justificó su elección como una apuesta por la experiencia.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, señaló Graeme Lowdon, directivo de Cadillac.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

El regreso de ‘Checo’ Pérez

El mexicano aportará toda su trayectoria en la F1, donde ha pasado por Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, con el que conquistó junto al equipo los títulos de constructores en 2022 y 2023.

“Unirme a Cadillac es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Es un honor ser parte de la construcción de un equipo que pueda crecer y, con el tiempo, luchar en primera línea”, afirmó el piloto tapatío.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Valtteri Bottas y la visión a largo plazo

Para Valtteri Bottas, su llegada significa volver a tener protagonismo tras ser pieza clave en la época dorada de Mercedes, con la que ganó el Mundial de Constructores entre 2017 y 2021.

“Desde que hablé con Cadillac sentí algo diferente: un proyecto ambicioso pero con fundamento. Esto no es solo un equipo de carreras, es una visión a largo plazo. No todos los días tienes la oportunidad de construir algo desde cero y darle forma en la parrilla de F1”, declaró el finlandés.

