La Fórmula 1 regresa este fin de semana, tras una pausa de una semana, con el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoséptima fecha del calendario mundial.

La cita se disputará en uno de los circuitos más modernos y espectaculares, el urbano de Bakú, que combina secciones amplias y rápidas con otras estrechas y técnicas.

Su recta principal, la más larga del campeonato, se extiende a lo largo de la costa de la capital y ofrece escenas únicas, con monoplazas capaces de correr hasta tres en paralelo gracias al rebufo.

El campeonato llega a Azerbaiyán con la lucha por el título más encendida que nunca. El australiano Oscar Piastri (McLaren) se mantiene en lo más alto de la clasificación con 324 puntos, aunque su ventaja se redujo tras finalizar tercero en el GP de Italia. Su compañero de equipo, Lando Norris, escolta con 293 unidades, recortó distancias al terminar segundo en Monza.

En el tercer lugar aparece Max Verstappen (Red Bull), ganador en Italia, que suma 230 puntos, mientras que George Russell (Mercedes) ocupa la cuarta plaza con 194.

En el Mundial de Constructores, McLaren ratifica su dominio con 617 puntos, muy por delante del resto. La verdadera pelea está por el segundo puesto: Ferrari acumula 280 unidades, apenas por delante de Mercedes con 260. Más atrás, Red Bull atraviesa una campaña irregular y se ubica cuarto con 239, lejos de su época dorada reciente.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el domingo 21 de septiembre, a las 06:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 19 de septiembre | 03:30 – 04:30

: 19 de septiembre | 03:30 – 04:30 Práctica 2 : 19 de septiembre | 07:00 – 08:00

: 19 de septiembre | 07:00 – 08:00 Práctica 3 : 20 de septiembre | 03:30 – 04:30

: 20 de septiembre | 03:30 – 04:30 Qualifying: 20 de septiembre | 07:00 – 08:00

Datos del circuito

Longitud: 6,003 km

6,003 km Vueltas : 51

: 51 Distancia total: 306,049 km

Datos e historial sobre el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán forma parte del calendario del Mundial de Fórmula 1 desde 2017, con la única excepción de 2020, año en el que no se disputó debido a la pandemia. Se trata de una de las carreras más recientes dentro del campeonato.

La edición de este año será la número ocho y volverá a disputarse en el Circuito callejero de Bakú.

El piloto más laureados en Baku es el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, con dos victorias.

En la última edición, disputada en 2024, el vencedor fue Oscar Piastri al mando de su McLaren, logrando así el primer triunfo de su escudería en este Gran Premio.

En cuanto a equipos, Red Bull lidera la estadística con cuatro victorias, seguido por Mercedes, con dos y McLaren con solo una.

