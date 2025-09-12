El ingreso de Cadillac a la Fórmula 1 marca uno de los movimientos financieros más relevantes de los últimos años.

Según información recabada por agencia EFE, la marca estadounidense debió realizar un desembolso de 450 millones de dólares como cuota antidilución para asegurar su lugar en el campeonato y compensar al resto de equipos, que ahora dividirán ingresos entre once estructuras.

El camino no fue sencillo. La primera propuesta, una alianza entre Andretti Global y General Motors (GM) en 2023, no obtuvo luz verde en su momento.

El camino de Cadillac a la Fórmula 1

La operación recién fue aprobada en marzo de 2025, cuando Michael Andretti dejó de tener un rol de liderazgo en el proyecto y GM ratificó un compromiso más directo. A partir de ahí, Cadillac tomó el control y cristalizó su plan de incorporarse al ‘Gran Circo’.

El contexto económico también jugó a favor. En 2024, los ingresos de la Fórmula 1 superaron los 3.650 millones de dólares, el cuarto año consecutivo de crecimiento, de los cuales cerca del 50 % se distribuye entre los equipos en función de su rendimiento, de acuerdo con datos de Liberty Media, propietaria de la competición.

Este repunte ha elevado de manera significativa el valor de las escuderías: todas ellas alcanzaron cifras superiores a los 1.000 millones de dólares en 2024, con un promedio de 2.300 millones, según estimaciones de Sportico.

Algunos casos son más llamativos, como el de McLaren, cuyo valor se multiplicó por más de siete entre 2020 y 2025, alcanzando los 5.000 millones de dólares tras recientes ventas de participaciones minoritarias.

La temporada 2026, que ya estaba proyectada como un punto de inflexión por el cambio de normativa técnica, será también el inicio de una nueva era financiera, con Cadillac como nuevo actor y con Ford regresando a la F1 como proveedor de motores.

