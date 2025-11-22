Lando Norris encabeza la clasificación de Fórmula 1 en el GP de Las Vegas

Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Las Vegas tras una clasificación marcada por una intensa lluvia y un asfalto traicionero. El británico de McLaren firmó un tiempo de 1:47.934 y Max Verstappen y Carlos Sainz completaron la Pole.

Más noticias:

Lando Norris se impuso en las pruebas de clasificación de la Fórmula 1 a pesar del clima del GP de Las Vegas

La sesión comenzó bajo un aguacero persistente, lo que obligó a la mayoría de los equipos a realizar cambios en los neumáticos. En la Q1, las condiciones fueron especialmente difíciles, con salidas de pitas y ‘patinazos’. El Ferrari de Lewis Hamilton fue uno de los más afectados: no pudo encontrar la ventana de funcionamiento de los neumáticos y terminó último en esa ronda.

Cuando llegó la Q3, la pista ya mostraba signos de mejora. Todos los pilotos salieron con neumáticos intermedios, para aprovechar la evolución del asfalto. En esos minutos decisivos, Norris ejecutó la vuelta clave: a pesar de un pequeño deslizamiento al pasar por los bordillos, logró mantenerse firme y firmar el tiempo más rápido.

Al bajarse del auto, Norris admitió que la sesión fue “estresante como el infierno”. Además, explicó que, aunque el asfalto estaba mejorando, cada curva podía ser traicionera y reveló un curioso detalle: antes de la clasificación se había quedado dormido con la expectativa de que la sesión fuera en seco. Al despertar se llevó la sorpresa de la lluvia.

Verstappen se matuvo y Saínz sorprendió en Las Vegas

Max Verstappen, otro de los candidatos al título y tercero en la tabla general, tampoco perdió la pista de Norris -quien también es líder del campeonato- y logró un tiempo de 1:48.257, con lo que se puso al acecho de este en la carrera. Carlos Sainz de Williams dio la sorpresa al consolidar 1:48.296 y la tercera posición.

Óscar Piastri, compañero de Norris y segundo en la tabla del torneo, quedó en el quinto Lugar. Entre quienes se destacaron también estuvieron George Russell y Fernando Alonso, que partirán cuartos y séptimos.

Al igual que Hamilton, su compañero de Ferrari Charles Leclerc no consiguió brillar. El monegasco, sin embargo, quedó en la novena posición.

Parrilla de la Fórmula 1 para el GP de Las Vegas