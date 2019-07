Énner Valencia está en el ‘top 3’ de los goleadores de Ecuador en la Copa América

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Énner Valencia trepó al podio de los goleadores históricos de Ecuador en la Copa América tras su participación con el equipo nacional en Brasil 2019. El atacante del Tigres de México sumó cinco anotaciones con la camiseta nacional tras marcar un gol en la derrota 2-1 ante Chile.

Con los cinco tantos, Valencia igualó a Jorge Larraz, quien marcó igual número de conquistas en la década de los cincuenta en el torneo de selecciones continental. Ambos empataron en el tercer lugar y solo se encuentran detrás de Carlos Alberto Raffo (con nueve anotaciones) y Ney Raúl Avilés (6).



El COMERCIO DATA analizó los goles de los 70 jugadores que han marcado conquistas con Ecuador en el torneo desde su primera participación, en 1939. Así, llegó a establecer a los mayores artilleros.



Otro de los que anotó en Brasil fue Ángel Mena, en su debut en el certamen. El delantero del León mexicano concretó en el empate ante Japón (1-1). Tras ese resultado, la Tricolor se despidió del torneo selecciones al sumar apenas un punto en el grupo C y terminar en undécima posición entre 12 planteles.

Los otros 15 jugadores utilizados por el técnico Hernán Darío Gómez en Brasil no marcaron. Entre ellos, estuvieron jugadores de ofensiva como Romario Ibarra, Ayrton Preciado, Carlos Garcés y Andrés Chicaiza. Esto es algo que preocupa a exfutbolistas y entrenadores del balompié nacional.



“Quizás ahora los goleadores no son consistentes para mantenerse en la Selección”, expresó Ney Raúl Avilés, el segundo mayor artillero.



¿Por qué la Selección no ha contado con otro ariete destacado en la Copa América? Avilés insiste en que ha faltado estabilidad y tranquilidad para destacarse en la Tricolor y un proceso para consolidar un equipo. “Se necesita ser muy consistente para mantenerse como goleador. Christian ‘El ‘Chucho’ Benítez, por ejemplo, era alguien muy persistente. Pese a las críticas y que le daban con todo, él siempre buscaba opciones para marcar y era letal en los arcos rivales”.



Avilés indicó que Felipe Caicedo pudo haber sido una alternativa para el ataque del plantel nacional en Brasil. Sin embargo, el delantero de la Lazio de Italia renunció a la Tri. “Felipe no quería estar y así no se puede llamarlo. Desconozco su malestar, quizás no son tratados bien en el equipo”, añadió Avilés.



Un nacionalizado es el mayor goleador Carlos Alberto Raffo, argentino-ecuatoriano que falleció en el 2013, es el máximo anotador de Ecuador en todas las participaciones de la Tricolor en la Copa, desde 1939.



El ‘Flaco’, como era conocido, llegó a marcar nueve veces con Ecuador en la Copa. Su mejor actuación fue en la edición de Bolivia de 1963, con cinco tantos. El atacante se destacó en Emelec, que fue su pasaporte para llegar al combinado nacional.



Entre tanto, Álex Aguinaga fue el jugador con más presencias en el plantel con 24 partidos disputados. El ‘Güero’, quien está radicado en México y se dedica al comentario deportivo, además logró marcar cuatro anotaciones.



Para él, la actual Selección amerita una revisión para lograr un mejor rendimiento y consolidar a un goleador. “El tema de la indisciplina es algo que se debe corregir con urgencia. Es algo que ya sucedió con Gustavo Quintero y Jorge Célico”, indicó en declaraciones a radio La Red.