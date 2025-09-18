9 de Octubre tuvo una de sus pruebas más exigentes de la temporada y la superó: venció a El Nacional en los octavos de final de la Copa Ecuador. El duelo se jugó el jueves 18 de septiembre, desde las 17:00, en el estadio Municipal de La Troncal y se impuso desde la tanda de penales.

El equipo octubrino llegó con motivaciones altas. Pertenece al hexagonal de ascenso de la Serie B y, hasta ahora, ha sumado 37 puntos y se ubica quinto, a tan solo cuatro unidades del puesto que da acceso a la Serie A. No obstante, venía de caer 2-1 contra Independiente Juniors, resultado que lo obligaba a recomponerse si quería mantener las aspiraciones.

Por su parte, El Nacional buscaba reafirmarse en esta Copa. Los puros criollos, actuales campeones defensores del torneo, habían tenido una semana complicada tras perder en la última jornada de la Serie A ante Macará. Aun así, llegaron con historial reciente de triunfos, tres en sus cinco últimos partidos, incluida una victoria sobre Liga de Quito.

Un dato extra para el choque fue que no hubo hinchada visitante. 9 de Octubre confirmó que los aficionados de El Nacional no podrían ingresar al estadio, una medida tomada por seguridad.

El camino previo de El Nacional y 9 de Octubre

El Nacional arribó tras vencer en la fase previa a 22 de Junio de la Serie B. El elenco se había impuesto en dieciseisavos por un marcador de 3-1 gracias a un doblete de Darío Pazmiño -quien ya no está en el equipo- y otro tanto de Djorkaeff Reasco.

En el caso de 9 de Octubre, este sorprendió en la ronda anterior de la Copa Ecuador. El equipo guayaquileño había derrotado a Técnico Universitario, de la máximo división de la Liga Profesional de Fútbol.

Alineaciones de El Nacional vs. 9 de Octubre

El Nacional: David Cabezas (arquero); José Flor, Anthony Bedoya, Bryan Rivera (defensas); Vilington Branda, Charles Vélez, Adrián Cela, Jeison Chalá, Jonathan Borja (volantes); Djorkaeff Reasco y Juan Luis Anangonó.

9 de Octubre: Brando Obregón (arquero); Zamyr Rentería, Douglas Caleño, Yilmas Celedon, Elkin Chichande (defensas); Jipson Orovio, Cristian Díaz, Jamilton Carcelén, Danne González y Wilmer Rivas (volantes); Jairo Mairongo.

