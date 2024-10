El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez logró este lunes por segunda vez consecutiva el premio Yashin al mejor portero del año durante la gala del Balón de Oro, tras haber ganado con su selección la Copa América.

A sus 32 años, el meta del Aston Villa se impuso a los otros candidatos, el ganador de la Eurocopa con España, Unai Simon, y el ucraniano del Real Madrid Andrey Lunin, vencedor de la Liga de Campeones.

Más noticias:

El portero del Athletic Club de Bilbao fue segundo, mientras que el tercero fue el ucraniano del Real Madrid, por delante del italiano del PSG Gianluigi Dunnarumma y del francés del Milan Mike Maignan. El georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili fue séptimo.

“Es un honor volver a estar aquí“, dijo el ‘Dibu’, que aseguró que de niño soñaba con ser el arquero de la selección de su país y que ahora no se cree lo que está consiguiendo.

El segundo premio Yashin para Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Ganador en julio pasado el Guante de Oro de la Copa América, torneo que ganó con el equipo nacional argentino, en 2023 logró el trofeo FIFA The Best, después de que a finales de 2022 consiguiera el Guante de Oro de la Copa del Mundo de Catar, donde tuvo un importante papel en la victoria argentina.

Ante la insinuación de que en el campo puede ser algo provocativo, Martínez señaló que “para los argentinos no es algo excesivo” y que, aunque es una persona normal, en el campo se transforma “porque lo importante es ganar”.

“Yo no me veo como el mejor, hay muchos jugadores increíbles. Para mí es más importante ganar títulos colectivos. Confío en lo que me dicen mis entrenadores“, destacó.