Eliud Kipchoge se reta en la Maratón de Boston

Eliud Kipchoge encabeza la lista de los favoritos que corren en la afamada Maratón de Boston, en Massachusetts (Estados Unidos), este lunes 17 de abril del 2023.

El keniata es el principal candidato. Posee el récord del mundo en la distancia (42,195 km) con 2:01:09 horas. Además, ganó en 15 de las 17 maratones en las que ha participado. ¡Impresionante!

Es la primera vez que Kipchoge, de 38 años, correrá en Boston, en la maratón anual más antigua del mundo.

El impresionante atleta que ya logró correr la distancia en menos de dos horas -aunque ese no es el récord del mundo- tiene el objetivo de coronarse con récord en las seis grandes maratones del mundo como son Boston, Berlín, Nueva York, Londres, Chicago y Tokio. Ya lo hizo en tres.

Se debe resaltar que el keniata es ganador de dos medallas de oro olímpicas (Río 2016 y Tokio 2020) y en París 2024 buscará otra victoria. Se trata de uno de los mejores deportistas de la historia.

Otros favoritos en Boston, en la rama masculina, son Evans Chebet, Shura Kitata, Gabriel Geay, Herpasa Negasa, Benson Kipruto, Lelisa Desisa, entre otros.

La carrera para los hombres empezó a las 08:38 (hora de Ecuador). Las mujeres élite empezaron a correr 10 minutos después.

En total, compiten 30 239 corredores. Están repartidos así: 17272 hombres, 12 940 mujeres y 27 no binarios.

El atentado del 2013 en la Maratón de Boston

La mexicana Madaí Pérez, la mujer hispana que más rápido ha corrido la distancia de 42 kilómetros 195 metros, confesó este sábado que el maratón de Boston de los atentados, sucedido hace hoy 10 años, fue un antes y después de su vida.

"El maratón de Boston del 2013 cambió mi manera de ver la vida, me di cuenta que como humanos somos algo volátil, estás haciendo lo que te gusta en un lugar que crees seguro y no lo estás; ese día aprendí a no tener miedo a la muerte", aseguró a Efe la corredora, con un registro de 2h 22:59 en la prueba madre del atletismo, logrado en Chicago en el 2006.

Pérez fue séptima en el Maratón de Boston del 15 de abril del 2013, su maratón más doloroso porque minutos después de alcanzar la meta, sufrió la conmoción del atentado ocurrido a unas cuadras de su hotel, en el que fueron asesinadas tres personas, más uno más días después.

"Aquel lunes aprendí a decirle a quienes están conmigo cuanto los quiero; ese día nos sabíamos si había más bombas en el hotel, en el cuarto o en los pasillos. Después de la segunda explosión todo podía pasar", señaló.

A las 14:50 horas, en la Boyston Street, avenida donde está la meta del maratón más viejo del mundo, dos hermanos hicieron explotar un par de bombas caseras que causaron la muerte instantánea al niño de ocho años Martin Richard, a la estudiante china de 23, Lingzi Lu y a la estadounidense de 29 Krystle Campbell.

Días después uno de los asesinos mató al policía Sean Collier, de 27 años.

El atentado ocurrió en un momento en el que arribaban a la meta los competidores recreativos, ninguno de los cuales fue alcanzado por las explosiones.

Madaí destacó que a pesar del dolor, Boston, cuya edición 127 se correrá el próximo lunes, continuó fuerte y los corredores profesionales y recreativos vencieron al miedo y siguieron adelante.

Al referirse a la prueba en la que fue de las mejores del mundo por más de una década, Madaí recordó que el maratón es como la vida, una incógnita en la que cualquier imprevisto puede suceder en cualquier momento.

"En el maratón puedes hacer el mejor entrenamiento y el día de la competencia algo puede suceder; así es la vida, no sabemos lo que pasará mañana en un mes, en un año y me preguntó por qué no vivir el día de hoy", apuntó.

Directora del Instituto del deporte en el estado de Tlaxcala, centro de México, a los 43 años la deportista sigue ligada al atletismo de manera recreativa.

Aunque ya no corre la mítica distancia de 42 kilómetros 195 metros, la mexicana imagina que un día regresar a Boston, donde fue tercera en el año 2007, tal vez a ver correr a sus hijos o a correr con ellos sin afán competitivo.

"Hacerlo de manera simbólica sería algo hermoso", conluyó.

