La Tricolor acumula 318 goles en contra en 28 participaciones en la Copa América

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuatro goles de Uruguay, dos de Chile y uno de Japón recibió la Selección ecuatoriana de fútbol en su participación en la Copa América de Brasil 2019, donde fue eliminada anticipadamente al terminar última en el Grupo C.

Con los siete tantos, el equipo tricolor acumuló 318 en contra en sus 28 participaciones en el torneo desde su primera participación en 1939, en Perú. Las conquistas recibidas y las goleadas son una constante en sus intervenciones en el certamen que se disputa en América.



Los 318 goles contrastan con la producción ofensiva de la Tricolor, que solo ha marcado 129 veces, en sus 80 años de participación el certamen. Es decir, registra un gol diferencia de -189.

El dato preocupa a exseleccionados y jugadores, quienes consideran que los errores defensivos son una de las causas de la fragilidad defensiva del combinado nacional. Para Ángel ‘El Cuchillo’ Fernández, Ecuador –por ejemplo- tuvo problemas en la zaga y en el mediocampo en Brasil, aunque también asegura que al plantel le faltó contundencia en la ofensiva, donde Énner Valencia lució muy solo como centrodelantero.



‘Superman’ Valencia marcó uno de los dos goles del plantel nacional en su paso por Brasil. Lo hizo de tiro penal, en el juego ante los chilenos. La otra conquista fue concretada por Ángel Mena, en el compromiso ante los japoneses.

Para el entrenador Hernán Darío Gómez, la Tricolor es un equipo en construcción. Por ello, defendió el discreto desempeño en el certamen, donde el combinado sufrió dos derrotas y un empate. El DT colombiano apeló a la historia de las participaciones de Ecuador para defender la falta de resultados positivos. “¿En qué puesto se encuentra Ecuador en la historia de la Copa América? Somos los últimos de las selecciones de América”, expresó el colombiano.

Ángel ‘El Cuchillo’ Fernández, con la camiseta de la Selección de Ecuador en 1993. Foto: Archivo histórico / EL COMERCIO

Noveno entre 10 selecciones sudamericana

La pregunta del ‘Bolillo’ sobre la posición histórica de Ecuador tiene respuesta. Con 61 puntos, Ecuador se ubica en el noveno lugar entre las 19 selecciones que han participado en el certamen que empezó en 1916.



El combinado ha sufrido más decepciones que alegrías con apenas 16 triunfos, 23 empates y 82 derrotas. La peor participación ocurrió en 1942 cuando no sumó puntos y recibió 27 goles. En esa edición, la Tri fue goleada 12 por 0 ante Uruguay, en su peor resultado en el certamen.



La mejor campaña, en cambio, fue en la Copa América de 1993, donde el país fue anfitrión. Los tricolores con 13 goles a favor y solo cuatro en contra. Llegó hasta semifinales y se quedó en el cuarto lugar al perder ante Colombia 1-0.



‘Ney’ Raúl Avilés fue parte de esa selección. La ‘Turbina’, como era conocido el delantero que ahora se dedica al comentario deportivo, hizo tres tantos durante el certamen. Para él, la clave de esa selección fue su unión y, sobre todo, el proceso que mantuvo con el entrenador montenegrino Dusan Draskovic.



Considera que varias selecciones ecuatorianas no han contado con suficiente tiempo de trabajo para armar plantillas competitivas para la Copa América. Así, explica la abundancia de derrotas y la falta de un título. Ecuador y Venezuela son las únicas selecciones sudamericanas que no han alcanzado el trofeo del torneo.