Cristiano Ronaldo anotó su gol número 39 con la selección de Portugal en los partidos de clasificación al Mundial 2026 y rompió un nuevo récord. El portugués se convirtió en el máximo goleador de la historia en eliminatorias hacia el certamen.

Este martes 9 de agosto del 2025, el combinado luso se enfrentó a Hungría y venció por un marcador de 3-2 como visitante al equipo de los Balcanes. Con el triunfo, el plantel de la península ibérica llegaron hasta la cima de su grupo con un puntaje perfecto de seis puntos.

Más noticas:

Para conseguir tal victoria, Cristiano Ronaldo colaboró con el segundo gol para Portugal desde el punto penal. A los 58 minutos, su tanto sirvió para destrabar un partido que había empatado el cuadro húngaro con anterioridad.

Con aquel tanto y los 39 tantos de eliminatorias, ‘CR7’ igualó al guatemalteco Carlos Ruíz, quien marcó la misma cantidad en duelos de Conmebol. El portugués logró tal cantidad de dianas en 49 compromisos, y el de Guatemala en 47.

El partido entre Portugal, Cristiano Ronaldo y Bulgaria

En su partido ante Hungría, Cristiano Ronaldo arrancó como capitán y titular con Portugal y se mantuvo hasta los 87 minutos, cuando fue sustituido por Gonzalo Ramos. Los búlgaros fueron los primeros en abrir la cuenta por intermedio de Barnabás Varga.

El empate llegó gracias a Bernardo Silva y luego llegó el tanto de ‘CR7’ que encaminó la remontada. Desde los 12 pasos, el futbolista sacó un remate hacia el palo izquierdo, que venció al arquero a pesar de que acertó en su vuelo.

Con la ventaja portuguesa, Varga volvió a igualar el marcador, pero en el ocaso del compromiso cayó el tanto diferencial. Joao Cancelo fue el encargado de poner el 2-3 definitivo y dejar en lo más alto de las eliminatorias de la UEFA a su elenco.

Los rivales preferidos de ‘CR7’

Dentro de eliminatorias, Cristiano Ronaldo le ha anotado a 12 selecciones. Los planteles que han sufrido al delantero son Letonia, Estonia, Rusia, Luxemburgo, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Suecia, Andorra, Islas Feroe, Hungría, República de Irlanda y Hungría.

El conjunto luxemburgués es aquel que más veces a visto festejar sobre sí al delantero portugués. Este ha recibido seis goles del actual jugador del Al Nassr.

Por si quieres saber más:

Cristiano Ronaldo sigue en busca de los mil goles

Gracias a su anotación frente a Bulgaria, Cristiano Ronaldo continúa labrando su camino hacia las mil anotaciones. Su nuevo gol es el 943 que marca en su carrera a nivel oficial, tanto a nivel de clubes como de selección.

Con tal cantidad de anotaciones, el delantero de 40 años es el máximo artillero de la historia del fútbol en partidos oficiales. El mayor anotador de la historia, sin embargo, es el brasilero Pelé con más de 1200 goles (1281) de acuerdo a la FIFA.

Información externa: Seleção das Quinas

No te pierdas D-Bate