Contra todo pronóstico, el Al Nassr venció 2-1 al Al Ittihad este martes 19 de agosto, en Hong Kong, por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita. El equipo de Riad se impuso pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos, en un encuentro marcado por la figura de Cristiano Ronaldo.

A priori, el Al Nassr no partía como favorito. Enfrente estaba el vigente campeón de Arabia, liderado por Karim Benzema y compañía. La tarea se complicó aún más cuando, con el marcador 1-1, Sadio Mané fue expulsado a los 25 minutos. Sin embargo, el equipo mostró carácter y logró el triunfo que lo pone en una nueva final.

Cristiano Ronaldo, decisivo en el pase a la final

El partido comenzó con intensidad. Apenas a los 10 minutos, el propio Sadio Mané abrió el marcador con un potente remate de volea, tras un centro preciso del croata Marcelo Brozovic.

La alegría, sin embargo, duró poco. A los 16 minutos, una conexión entre Moussa Diaby y Steven Bergwijn terminó en gol del neerlandés para empatar las acciones.

La situación se volvió cuesta arriba cuando Mané recibió una roja directa por un pisotón sobre el guardameta Hamed Al-Shanquiti. Con uno menos, parecía que el panorama se oscurecía para el conjunto saudí.

Pero el Al Nassr, ahora dirigido por Jorge Jesus, no se vino abajo. Al contrario, encontró en Cristiano la chispa de la diferencia.

A los 61 minutos, el portugués asistió a su compatriota João Félix, que definió frente al arco. En primera instancia, el VAR anuló la jugada por posición adelantada, pero tras la revisión, el gol fue validado, desatando la euforia de Cristiano, sus compañeros y la hinchada.

La deuda pendiente de Cristiano y Al Nassr

Con este resultado, Cristiano Ronaldo disputará una nueva final con el Al Nassr, club al que llegó hace dos años y medio. A nivel individual, su rendimiento ha sido sobresaliente; sin embargo, en lo colectivo, el equipo aún no ha conseguido levantar un título oficial en este período.

La final será una nueva oportunidad para que Cristiano, a sus 40 años, pueda acabar con esa sequía y sumar el primer trofeo de su era en Arabia Saudita.

El Al Nassr, subcampeón de este torneo el pasado año, se enfrentará el sábado 23 de agosto en la final al ganador de la segunda semifinal, que disputarán este miércoles 20 de agosto, también en Hong Kong, el Al Ahli y el Al Qadisiya.

