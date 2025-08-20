Este miércoles 20 de agosto se definió al segundo finalista de la Supercopa de Arabia Saudita, torneo que en esta edición se juega en Hong Kong. El Al Nassr, que ya había asegurado su lugar en la final, enfrentará al Al-Ahli, club que goleó 5-1 al Al Qadisiya.

Por su parte, el equipo de CR7, acompañado por figuras como Sadio Mané y João Félix, clasificó tras imponerse 2-1 al Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí, el pasado 19 de agosto. El triunfo tuvo aún más mérito, ya que Al Nassr jugó más de 60 minutos con un hombre menos, tras la expulsión del senegalés.

La final se disputará este sábado 23 de agosto en el Hong Kong Stadium, con capacidad para 40.000 espectadores, a partir de las 07:00 (hora de Ecuador).

Será una nueva oportunidad para que Cristiano, a sus 40 años, pueda acabar con esa sequía. De lograrlo, sumará el primer trofeo de su era en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr

Desde su llegada a mitad de la temporada 2022/23, Cristiano Ronaldo ha brillado en el plano individual con la camiseta del club de Riad. En poco más de dos años y medio, acumula 99 goles y 20 asistencias en 112 partidos, cifras que lo convierten en el máximo goleador de todos los equipos árabes desde su arribo.

Sin embargo, ese rendimiento no se ha trasladado a lo colectivo. Con el portugués en sus filas, Al Nassr ha sido dos veces subcampeón de la Liga Profesional Saudí (2022/23 y 2023/24), perdió la final de la Copa del Rey en 2024 y cayó en la final de la Supercopa de Arabia Saudita ese mismo año.

Ahora, Cristiano y compañía buscarán revertir la historia y finalmente levantar un título, en lo que sería el primer trofeo oficial del portugués con Al Nassr desde su arribo.

