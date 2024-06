Piero Hincapié, figura en el triunfo de la Selección de Ecuador ante Jamaica, en la Copa América, tuvo palabras de agradecimiento para con los hinchas ecuatorianos y también de respaldo a uno de sus compañeros de equipo, Carlos Gruezo, fuertemente criticado en las últimas horas.

Hincapié, tras el partido que Ecuador superó 3-1 a Jamaica, agradeció el apoyo de los hinchas en el estadio Allegiant Stadium de Las Vegas, en Estados Unidos.

“Muy agradecido por toda la gente que vino ahora a apoyarnos y este triunfo se lo dedicamos a ellos también”, dijo el defensa esmeraldeño tras el juego.

Piero Hincapié respaldó a Carlos Gruezo

Carlos Gruezo también fue parte del triunfo ante Jamaica, toda vez que ingresó al minuto 88 en lugar de un destacado Kendry Páez.

En la víspera, Gruezo recibió muchas críticas por declaraciones que no cayeron bien entre los aficionados.

En una rueda de prensa previa al cotejo, Carlos Gruezo se quejó de los aficionados tricolores.

“Necesitamos el apoyo de todos, esto no es fácil. Nos levantamos a las siete a.m. para entrenar, hoy con calor y no son excusas, pero es difícil. A la interna no sentimos el apoyo, solo cuando ganamos, pero cuando perdemos no hay apoyo”, aseguró el volante santodomingueño de 29 años.

Por esas declaraciones, cientos de hinchas se expresaron en las redes sociales y criticaron al futbolista ecuatoriano que milita en el San José de la MLS.

Por eso, Piero Hincapié no dejó pasar la oportunidad para apoyar públicamente a su compañero de equipo.

“Mi respaldo también a Carlos Gruezo que dio una entrevista. Mi respaldo se lo doy a él. Este triunfo se lo dedicamos a él. Es un referente que se esfuerza mucho para estar en el once titular”, aseguró Hincapié.

“Yo sé que hay gente que nos apoya mucho y también gente en contra. Pero es así, el fútbol es así. Muy agradecido por toda la gente que vino ahora a apoyarnos y este triunfo se lo dedicamos a ellos también”, añadió el zaguero tricolor que milita en el Bayer Leverkusen de Alemania.

Piero Hincapié (der.) de la Selección de Ecuador en el partido ante Jamaica por la Copa América 2024.

Ecuador vs. Jamaica

Piero Hincapié también se refirió al triunfo 3-1 de Ecuador sobre Jamaica, en la segunda fecha de la Copa América 2024 que se realiza en Estados Unidos.

“Fue un partido muy duro, de principio a fin. Me siento muy cómodo ayudando al equipo”, dijo.

“Fuimos más al ataque esta vez… Me quería ir más feliz todavía, quería el arco en cero. Salí contento, pero no del todo feliz”, expresó el ‘goleador’ Piero Hincapié.

El próximo cotejo de Ecuador será ante México, el 30 de junio del 2024. En ese juego la Tri podrá sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.