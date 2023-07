Así fue el triunfo de Jasper Philipsen en la etapa 4 del Tour de Francia

Segundo esprint consecutivo en el Tour de Francia y segunda victoria del belga Jasper Philipsen, que confirmó su condición de llegador más fuerte al superar en la línea de meta al australiano Cabel Ewan y al alemán Phil Bauhaus.

Se trató de la etapa 4 del Tour de Francia, realizada el 4 de julio del 2023.

El británico Adam Yates mantuvo el maillot amarillo de una clasificación general que no sufrió cambios.

Philipsen consiguió su cuarto triunfo parcial en la ronda gala, esta vez en un accidentado "sprint" que se disputó en el circuito de Nogaro, con un asfalto en buenas condiciones y con mucha anchura, que no evitó que se produjeran varias caídas camino de la meta.

El belga del Alpecin, que el año pasado se impuso en Carcasona y en los Campos Elíseos, confirma que es el más fuerte de los "sprinters" y domina la disciplina.

🚀DRS wide open for @JasperPhilipsen and @CalebEwan, side-by-side down the finish line.



🚀DRS ouvert pour @JasperPhilipsen et @CalebEwan, côte-à-côte sur la ligne d'arrivée#TDF2023 pic.twitter.com/r3CVCOXdOU