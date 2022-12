Segundo Navarrete quiere retomar el ciclismo y organiza una ruta benéfica

Segundo Navarrete (der.) en el podio del Campeonato Panamericano 2019 en México. Jeferson Cepeda fue el ganador. Foto: cortesía Segundo Navarrete

El ciclista ecuatoriano Segundo Navarrete, quien perdió un riñón como consecuencia del atropellamiento que sufrió en octubre, está mentalizado en volver a competir con la élite ecuatoriana del ciclismo. Ahora, mientras continúa con su recuperación, el deportista organiza una ruta benéfica en favor de la vida y el respeto al ciclista. Será en Quito, este 18 de diciembre del 2022.

"La idea es que asista bastante gente para demostrar a las autoridades que somos muchas personas las que andamos sobre bicicletas, que somos visibles", contó vía telefónica el cuatro veces campeón nacional de la contrarreloj individual.

Para ese domingo 18 de diciembre del 2022, los ciclistas están convocados en la gasolinera de Tababela a las 08:00.

Se tiene previsto salir a las 10 en un recorrido que continuará por la Ruta Viva, Simón Bolívar, entre otras vías, hasta finalizar en el Velódromo de La Vicentina.

"Serán unas dos horas de rodada para compartir. Un tiempo para gozar de la bicicletas" añadió el ciclista, varias veces seleccionado ecuatoriano.

La contribución para esta ruta benéfica será de USD 10 y se contará con resguardo de la Policía Nacional, refrigerio y sorteos de implementos de ciclismo.

Como parte de la iniciativa se realizará la subasta de jerseys originales utilizados por Miryam Núñez (Massi-Tactic Women's Team), Jhonatan Narváez (Team Ineos), Jonathan Caicedo (EF Education EasyPost), Jefferson Cepeda (Caja Rural), Segundo Navarrete (campeón nacional).

Además, en la ruta benéfica participarán Miryam Núñez, Jonathan Caicedo, Jefferson Cepeda, entre otros deportistas que compiten regularmente en Europa.

La invitación está abierta para todos los ciclistas, élites y aficionados. "Entrenar y competir ya lo hicieron todo el año. La idea es que ese día estemos juntos, nos conozcamos y disfrutemos de estar sobre la bicicleta en una ruta relajada. Todos están invitados", confirmó Navarrete.

Segundo Navarrete quiere continuar sobre la bicicleta

La idea de organizar una ruta benéfica se le ocurrió a Segundo Navarrete mientras estuvo internado en el hospital. Después de ser atropellado, el 10 de octubre del 2022, el deportista pasó 10 días internado.

Lo último que recuerda es ver el camión que se le venía encima. Luego de eso, recuerda despertarse en una ambulancia.

Como consecuencia del accidente, el deportista sufrió la rotura de dos costillas y perdió un riñón.

Algún médico que lo trató le dijo que se recuperaría en un par de años, pero no han pasado ni dos meses y Navarrete incluso ya pedalea en la bicicleta estática.

Su buena condición física y haberse dedicar al ciclismo durante los últimos 20 años le han ayudado a recuperarse mucho más rápidamente que una persona promedio.

Por eso, incluso espera volver a competir en la alta competencia.

Para ello deberá continuar con sus trabajos de recuperación, pero anhela poder hacerlo.

Al igual que en sus inicios en el deporte, él se motiva al escuchar las palabras 'no puedo', 'no podrás' o 'es imposible'.

Segundo Navarrete espera recuperarse, física y sicológicamente, para subirse a la bicicleta, entrenarse y competir dos temporadas más. "Quiero poder retirarme yo del ciclismo, no que que me retiren".

Una de sus principales motivaciones para continuar en el ciclismo de alta competencia es su hijo Jeremy, de 9 años.

"Una de las mayores satisfacciones que he tenido en el deporte es lo que ocurrió en la Vuelta al Ecuador del 2021. No gané nada, pero en la etapa final mi hijo me vio competir. Eso me llenó de orgullo, de satisfacción", contó.

"Mi bicicleta está presa".

"Mi bicicleta está presa", dijo Segundo Navarrete, ciclista que logró tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en México, en el 2013.

Después de ser atropellado, por parte de los allegados del deportista se aseguró que el conductor intentó irse a la fuga. Según Navarrete, el vehículo y el conductor están libres, mientras su bicicleta continúa "presa".

Precisamente sobre este caso se realizará una audiencia este 12 de ciciembre. 'Navas', como conocen al ciclista, espera que "se haga justicia".

