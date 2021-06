Richard Carapaz y Geraint Thomas lideran al ambicioso Ineos en el Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz, reciente ganador de la Vuelta a Suiza y el británico Geraint Thomas, encabezan el Ineos para el Tour de Francia que comenzará el próximo día 26 de junio de 2021, en Brest, formación en la que ha sido incluido el español Jonathan Castroviejo.

Una formación con nueva filosofía, “más abierta y agresiva”, dispuesta a “Esperar lo inesperado”, según afirma Sir Dave Brailsford, director de la escuadra británica.

"We won’t win this Tour by sitting in the wheels. We have the team to make it a racers' race" – Sir Dave Brailsford



