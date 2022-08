Richard Carapaz mejora en la general tras la etapa 2 de la Vuelta a España

El campeón olímpico Richard Carapaz, del Ineos, en la etapa 2 de la Vuelta a España el 20 de agosto del 2022. Foto: Twitter @INEOSGrenadiers

Redacción Deportes y EFE

Los ecuatorianos Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) y Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) corrieron con éxito en la etapa 2 de la Vuelta a España, este sábado 20 de agosto del 2022.

El ganador de la etapa 2 fue el irlandés Sam Bennett, del BORA - hansgrohe, quien supo imponerse en un emocionante esprint final.

En el segundo lugar ingresó el danés Mads Pedersen (Trek - Segafredo) y tercero fue el alemán Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Richard Carapaz llegó en el casillero 20, con el mismo tiempo del ganador, lo que permitió a la 'Locomotora' mejorar tres posiciones en la clasificación general.

Ahora el carchense está séptimo de la general, a 13 segundos del nuevo líder que es el neerlandés Mike Teunissen del Jumbo-Visma. La Vuelta a España recién empieza y finalizará en Madrid el 11 de septiembre del 2022.

A los ecuatorianos se lo vio fuertes, siempre bien ubicados en el masivo pelotón.

Jonathan Caicedo ingresó en el puesto 117, a 41 segundos del ganador.

En la general, el 'Venado de Páramo', como llaman a Caicedo, se ubica en el casillero 121 a 2 minutos del líder.

El domingo 21 de agosto la etapa 3 se correrá en Breda, Países Bajos. Será de 193,5 km.

Esta prueba es la última gran vuelta de 'Richie' Carapaz con el poderoso Ineos, elenco por el que correrá hasta finales de este 2022. Luego, desde el próximo año se vestirá con los llamativos colores del EF Education-EasyPost.

Pese a que se trata de su última carrera de tres semanas con los británicos, la intención del equipo es ganar la carrera con Richard Carapaz como líder. Para eso se conformó un potente equipo, que combina juventud y experiencia, que en la jornada inicial se ubicó segundo en la contrarreloj por equipos, solo superado por el Jumbo Visma.

La etapa 2

La segunda etapa de la 77 Vuelta a España se disputa entre la ciudad de Brabante Septentrional ‘s-Hertogenbosch y Utrecht con un recorrido completamente plano en la que la previsión es que se resuelva entre los hombres más rápidos presentes en el pelotón.

Con un total de 175,1 kilómetros, la jornada tendrá la dificultad testimonial del Alto de Amerongen de 4ª categoría, ubicada en el kilómetro 105,1, que servirá para imponer el primer maillot de líder de la montaña.

En esta segunda etapa, dependiendo de las diferencias marcadas en la contrarreloj por equipos, las bonificaciones también pueden jugar un papel decisivo para decidir el líder de la carrera.

La principal fuente de tensión para el pelotón vendrá por la cercanía del mar y la posibilidad de que en algún momento puedan soplar rachas de aire que ofrezcan la posibilidad a los más fuertes de intentar montar algún abanico y ver si con capaces de pillar desprevenido a alguno de los favoritos

Los datos de la etapa

Etapa 2: ‘s-Hertogenbosch - Utrecht 175,1 km

Hora de salida: 13:15 horas

Hora prevista de llegada: 17.30 horas

Promedio intermedio: 44 km/h

Richard Carapaz y el cambio de quipo

Richard Carapaz correrá por el EF Education-EasyPost durante las próximas tres temporadas desde el 2023. ¿Qué motivó a 'Richie' para dejar al poderoso Ineos Grenadiers? Una de las razones es por su anhelo de intentar ganar el Tour de Francia

El Ineos, por su manera de correr, no garantizaba a Richard Carapaz ir al Tour de Francia como líder único del equipo.

Los británicos, a diferencia de la mayoría de conjuntos grandes del World Tour prefieren ir con varios líderes a las carreras. En el reciente Tour de Polonia, por no ir tan lejos, había tres jefes de filas, entre estos Carapaz.

Otros equipos suelen ir con un líder claro y definido, al que se puede sumar un segundo hombre que podría asumir ese rol si llegara a pasar algo con el 'capo'. No obstante, así no trabaja el Ineos.

Buscar ganar el Tour de Francia es un anhelo de Richard Carapaz. "Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más", dijo 'Richie' en publicaciones realizadas este 19 de agosto del 2022 por el EF Education-EasyPost.

"Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Cada día me levanto con este sueño por el que tengo que luchar. Cuando empecé a correr sabíamos de las grandes vueltas. Con el tiempo pensé que podría ganar el Giro de Italia y lo he hecho, y ahora pienso en el Tour de Francia", dijo el carchense.